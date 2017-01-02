Caner Erkin ve Şükran Ovalı nikah masasına oturdu

Futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı'nın 2016'da başlayan ve gündemden düşmeyen aşkları, yeni yılda nikah masasına taşındı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 20:12

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile ünlü oyuncu Şükran Ovalı sade bir törenle İtalya'da dünya evine girdi.

Genç oyuncu Şükran Ovalı ve bir süredir birlikte olduğu Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Roma’da evlendiler.

Çiftin yakın dostlarının katıldığı nikah töreninde, Şükran Ovalı ve Caner Erkin hayatlarını birleştirdi.Caner Erkin düğün fotoğrafını instagram hesabından 'dünyanın en mutlu erkeği benim' notuyla paylaştı. Yıldız oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Caner Erkin'in şahidi yakın arkadaşı Celil Can Müftüoğlu, Şükran Ovalı’nın şahitleri ise Gözde Seda Altuner ve Büşra Pekin oldu.

NTV