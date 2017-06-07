Caner Erkin Beşiktaş'la 3 yıllık sözleme imzaladı

Beşiktaş Spor Kulübü kiralık olarak kadrosunda yer alan Caner Erkin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Güncellenme 07 Haziran 2017 17:19

Beşiktaş Kulübü, 2016-2017 sezonunda kiralık olarak kadrosunda bulunan deneyimli futbolcu Caner Erkin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi̇ ve Ti̇caret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, 750 bin avro karşılığında bonservisi İtalyan ekibi Inter'den alınan Caner Erkin'le 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kulübümüz ile oyuncu arasındaki güncel sözleşme hükümleri muhafaza edilmiştir." ifadesi de yer aldı.

AA