Çanakkale'de 5,3 şiddetinde deprem oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Güncellenme 06 Şubat 2017 09:56

Çanakkale'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5,3 büyüklüğündeki deprem saat 06.51'de kaydedildi.

Sarsıntının 9,25 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Vali Tavlı: İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yaptığı ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Bölgede incelemelerin sürdüğünü aktaran Tavlı, ''Ekiplerimiz depremin meydana geldiği bölgede tarama çalışması yapıyor. Ayvacık kaymakamlığımız ve AFAD ekiplerimiz depremin merkez üssü olan Ayvacık ilçemizde kontrol çalışmalarını sürdürüyorlar. Depremin bu şekilde tamamlanmasını temenni ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun.'' diye konuştu.

AA