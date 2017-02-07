Çanakkale'de 5,2 şiddetinde bir deprem daha oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan 5,3 şiddetindeki depremin ardından 5,2 şiddetinde ikinci büyük büyük bir deprem meydana geldi.

Güncellenme 07 Şubat 2017 09:44

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

Bazı evler ve bir camide hasar oluştu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre bazı evlerde ve bir camide hasar oluştuğu belirlendi.

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

AA