Çanakkale yine sallandı

Sabah saatlerinde Çanakkale Ayvacık'ta peş peşe korkutan depremler meydana geldi. Saat 05.24'te yaşanan 5.2'lik depremin ardından 4.3 ve 4.2'lik iki artçı sarsıntı oldu.

Güncellenme 07 Şubat 2017 09:03

Ege Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre Ayvacık'a bağlı bazı köylerde evler ve bir camide hasar oluştu. Deprem, Ege Bölgesi kıyı şeridinde de hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 05.24'te Ege Denizi'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının 6,65 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Deprem Muğla, Aydın ve İzmir’de de hissedildi.

İKİ SARSINTI DAHA

AFAD'ın tespitine göre, Ayvacık İlçesi'nde sabah 05.24'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 ve 4,2 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha oldu. Sarsıntıların 8,8 ve 3,95 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

BAZI EVLERDE VE BİR CAMİDE HASAR OLUŞTU

Ayvacık ilçesinde saat 05.24'te yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve İHH ekipleri, köylerdeki bazı evlerden duman çıkması üzerine bölgede tarama çalışması yaptı.

Çalışma sonucu ilk belirlemelere göre, Taşağıl köyündeki camide ve Yukarı köyündeki bazı evlerde hasar oluştuğu tespit edildi.

DÜN DE İKİ DEPREM VE ÇOK SAYIDA ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELMİŞTİ

Çanakkale'de dün 06.51 ve 13.58'de de 5,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem ve 120'nin üzerinde artçı sarsıntı meydana gelmişti.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMAValilikten yapılan yazılı açıklamada, valilik koordinasyonunda Ayvacık Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, UEDAŞ İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi başta olmak üzere ilgili tüm kurumların deprem bölgesine intikal edip çalışmalara başladıkları belirtildi.Açıklamada, hasar tespit çalışmalarında Ayvacık ilçesine bağlı Yukarıköy başta olmak üzere 14 yerleşim biriminde 238 ağır hasarlı konut, 75 hafif hasarlı konut ve 31 ağır hasarlı ahır ve deponun tespit edildiği ifade edildi. Bölgede meydana gelen depremlerde can kaybının bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremde, 8 vatandaşımız yaralanmış olup, 5'i taburcu edilmiş, üçünün tedavisine devam edilmekte ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Deprem bölgesinde 4 ambulans, 2 UMKE ekibi ve 1 UMKE Acil Çadır Ünitesi hazır halde görev icra etmektedir. İyileştirme çalışmaları kapsamında, AFAD Başkanlığı ve Kızılay'dan 320 çadır, bin 52 battaniye, 700 yatak ve 50 aile mutfak seti gelmiş ve dağıtımı yapılmaktadır. AFAD Başkanlığından 200 yaşam konteyneri talep edilmiş olup, bugün itibarıyla Yukarıköy çadırkent alanına teslim edilmesi planlanmaktadır.

UEDAŞ 11 teknisyen, 3 sepetli araç ve 1 vinç ile çadırkent alanına 10 elektrik direği kurmuştur. Kızılay tarafından, 16 personelle vatandaşlarımızın tüm yemek ve iaşe ihtiyaçları karşılanmaktadır. AFAD Başkanlığınca biri koordinasyon tırı olmak üzere 14 araç 67 personelle hizmet verilmekte ve tüm çalışmalar koordine edilmektedir."

Hürriyet