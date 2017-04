Can Dündar hakkında 2 yıl hapis istemi

Gazeteci Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni iddianame hazırlandı.

Güncellenme 21 Nisan 2017 22:05

Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Kayseri'de ikamet eden Mehmet Akif Ceylan'ın, Can Dündar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin 13 Mart 2016'da BİMER'e şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Şüpheli Can Dündar'ın Üsküdar'da ikamet etmesi nedeniyle Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yetkisizlik kararı verilerek ilgili evrakın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği kaydedilen iddianamede, şüpheli Dündar'ın Twitter'da "@candundaradasi" adlı kullanıcı hesabının incelendiği belirtildi.



İddianamede, şüpheli Dündar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlara da yer verilerek, şüphelinin ifadesinin ikamet adresinde bulunmadığından alınamadığı aktarıldı.



Şüpheli Can Dündar hakkında çeşitli soruşturmalar ve davalar kapsamında 5 ayrı yakalama kararı bulunduğu hatırlatılan iddianamede, soruşturma dosyasına yansıyan bütün bilgi ve belgelerle Dündar'ın yaptığı paylaşımlarda, üzerine atılı "Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, devletin emniyet teşkilatını ve yargı organlarını alenen aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı vurgulandı.



İddianamede, Dündar'ın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamenin gönderildiği asliye ceza mahkemesince kabul edilmesi halinde şüpheli Can Dündar'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

