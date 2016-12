Call of Duty Serisinde Sonuçlar Tatmin Edici Değil!

Call of Duty serisi piyasaya dikkat çeken oyunlardan birisi olsa da son dönemlerde piyasaya sunulan yeni versiyonlar istenen düzeyde değil.

Güncellenme 25 Aralık 2016 20:11

Call of Duty için yapılan son değerlendirmelerde oyun satışlarının ciddi oranlarda düştüğü ve yüzde 50 barajının aşıldığı belirtildi. Oyun satışlarında yaşanan bu durum üstelik Call of Duty üretici firması olan Activision’un hisselerine de yansımış durumda. Öyle ki Activision hisselerinde Ekim ve Eylül aylarında da yüzde 20'lik bir düşüş yaşanmış durumda.

Kullanıcısı Kısıtlı

Oyun için yapılan açıklamalarda özellikle yeni versiyonun Playstation Xbox 360 ve PlayStation 3 modellerinde sunulmaması da kullanıcı sayısını kısıtladı. Bu açıdan Call of Duty oyununun daha küçük bir pazara giriş yapMASI DA kullanım oranlarının düşük kalmasına neden oldu.

Overwatch, Titanfall 2, Rainbow Six: Siege, CS:GO, Destiny, Paladins gibi pek çok farklı oyun karşısında zorlu bir yarış içerisine giren Call of Duty serisi aynı zamanda Battlefield 1 versiyonun da sektöre girmesiyle birlikte kullanıcı sayısında ciddi bir düşüş yaşadı. Call of Duty için bu senaryonun nasıl düzeltilebileceği ve yeniden durumun nasıl toparlanabileceği merak ediliyor. Fakat bugüne kadar oldukça yüksek kullanıcı sayılarına ulaşmayı başaran oyunun özellikle yeni versiyonlarında beklentilerin karşılanmaması ve oyuncuların artık ilgisinin çekilmemesi nedeniyle de genel anlamda bir düşüşün yaşandığını söylemek mümkün.