Çalışanların öğle arasında yedikleri sağlıklarını tehdit ediyor

Çalışan insanların en önemli sorunlarından biri gün ortasında ne yiyecekleridir. Bu alanda dikkatli olunmazsa çalışanların sağlığı tehlikeye girebiliyor.

Güncellenme 04 Ocak 2017 15:55

Ihlamur Türk Mutfağı Kurucusu ve Gıda Mühendisi Salih Kadıoğlu işyerinde yenilen ucuz yemeklerin çalışan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.Şirketlerin satın aldığı toplu yemek hizmetinde giderleri azaltan işletmelerin çalışan sağlığını riske attığını belirten Ihlamur Türk Mutfağı Kurucusu ve Gıda Mühendisi Salih Kadıoğlu fiyat ile yemek kalitesinin doğru orantılı olduğunu ifade etti. Yemek zehirlenmeleri vakaların son yıllarda artmasına dikkat çeken Kadıoğlu asıl sıkıntıların 6 ay sonra baş gösterdiğini belirtti.

“Sağlıksız yağ ve salça kullanımı, ucuz ve bayat malzeme seçimi, hijyen kurallarına uygun olmayan yemek üretim tesisleri ve yemeklerin yanlış pişirilme ve hazırlanış şekilleri gibi çeşitli etkenler sağlık sorunlarını tetikliyor, vücutta biriken maddeler yıllara sonra bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sağlıksız beslenen çalışanlar çok zaman bunu zararlarını ilk günlerde fark edemiyorlar, 6 aydan sonra ciddi sorunlarla karşılaşabiliyorlar” diyen Kadıoğlu, işverenlerin, kendi yemediği yemeği çalışanlarına da yedirmemesi gerektiğini vurguladı.

Daha az çeşit ile bütçeye uygun yemek menüsünün oluşturulmasının mümkün olduğunu ancak düşük fiyata bol çeşitli, kaliteli ve sağlıklı yemeğin hazırlanamayacağının altını çizen Gıda Mühendisi Salih Kadıoğlu şunları söyledi:

“Toplu yemek hizmeti alan firmaların satın alma ve insan kaynakları yöneticileri düşük fiyatı baz alırken yemek kalitesini gözden kaçırmamalı. Giderleri azaltayım düşüncesi olabilir, ancak menüyü daha az çeşitli hale getirerek değiştirerek bunu başarabilirsiniz, aksine zengin bir menünün düşük fiyatla satın alınması teknik olarak mümkün değil, bu durumda kaliteden taviz verilmiş oluyor. Ayrıca çalışan motivasyonunun da her zaman hesaba katılması gerekir”

Ihlamur Türk Mutfağı olarak toplu yemek servisinde kaliteli ve taze ham malzeme seçimi, sağlıklı yağ kullanımı, hijyen kurallarına azami hassasiyet, deneyimli ahçı ve şeflerle çalışma, üretim tesislerinin belirli kalite standartlarını taşıması ve yemeklerin nasıl pişirildiği gibi noktalara özen gösterdiklerini hatırlatan Kadıoğlu, Dudullu bölgesindeki Ihlamur Türk Mutfağı Restoranı’nda beyaz yakalı çalışan kesimi öğle yemeklerinde misafir ettiklerini sözlerine ekledi.