Çalışan anneler müjde: Kreş yardımından vergi alınmayacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal çocuklu çalışanlara müjdeli haberi verdi. Kreş yardımından vergi tahsili yapılmayacak.

Güncellenme 22 Haziran 2017 16:54

Maliye Bakanı Ağbal, yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'nda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getirdiklerini belirterek, "Bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kanal 24'te katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda süre uzatımı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Ağbal, herhangi bir şekilde sürenin uzamasının söz konusu olmadığını söyledi. Bakan Ağbal, 30 Haziran'ın bu kanun için son başvuru tarihi olduğunu vurgulayarak, vatandaşların vergi dairelerine gelerek veya internet yoluyla başvurularını yapabileceklerini ifade etti.

Yapılandırmadaki ilk sonuçları da paylaşan Ağbal, şu ana kadar vergi dairelerine olan borçlar bakımından 4,3 milyar liralık alacağın yapılandırılması için müracaat yapıldığını ve 1 milyon 103 bin dilekçe alındığını bildirdi.

Büyüme tahmini yukarı çekilecek

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini yükseltmesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ağbal, şunları kaydetti:

"15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında başta bu kredi derecelendirme kuruluşları olmak üzere birçok kesim Türkiye ekonomisinin darbe sonrası dönemde toparlanamayacağını iddia etti. Bir sürü kriz senaryoları üretilmeye çalışıldı. Türkiye ekonomisiyle ilgili son derece kötümser tahminlerde bulunuldu ve Türkiye ekonomisinin tekrar büyüyemeyeceği konusunda çok iddialı laflar edildi. Hükümet olarak ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün bu meselede Türkiye ekonomisinin temel dinamiklerinin sağlam olduğunu, bu meseleyi çok hızlı bir şekilde aşacağını ve ekonominin çok hızlı bir şekilde toparlanacağını söyledik. Hükümet olarak çok hızlı ve isabetli kararlar almak suretiyle ekonominin dönen çarklarını hızlandırmayı da başardık.

Şimdi de şunu söylüyoruz, 2017'nin ikinci çeyreği, birinci çeyreğinden daha iyi olacak. Bunun öncü göstergelerini ekonomiyle ilgili açıklanan verilerden görmek mümkün. Orta Vadeli Program'da ortaya koyduğumuz yüzde 4,4'lük bir büyüme tahmini vardı. Şimdiden Türkiye ekonomisinin bu tahminler üzerinde büyümeyi yakalayacağı herkes tarafından kabul edilmeye başladı. Fitch, yaptığı bu değerlendirmeyi de sonra tekrar revize edecek. Büyümeyi daha da yukarı çekecekler."

"Herkes nefes aldı, yüzler gülmeye başladı"

Ağbal, 16 Nisan'daki referandumdan "evet" çıkmasıyla siyasi belirsizliklerin tamamen ortadan kalktığını, herkesin bir nefes aldığını ve yüzlerin gülmeye başladığını belirterek, Türkiye'nin şu anda uyum yasalarına ve reform niteliğindeki yasal düzenlemelere odaklandığını söyledi.

Kreş yardımı hakkında açıklama

Bakan Ağbal, Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı'na ilişkin soru üzerine de yeni baştan ele alınan tasarının yatırımı, üretimi, genç girişimcileri teşvik ettiğini ve özellikle basit usul mükellefleri için veya küçük-orta ölçekli işletmeler için birçok değişiklikler barındırdığını söyledi.

Tasarıyı Ekonomi Koordinasyon Kurulunda yeniden ele aldıktan sonra Bakanlar Kuruluna sunacaklarını belirten Ağbal, şöyle devam etti:

"Burada birçok konu var ama bugün bu programda sevindirici bir haber olarak şunu söyleyebilirim. Bugün işletmeler istihdam ettikleri personele herhangi bir şekilde kreş desteği adı altında bir ödeme yapsalar, bu Gelir Vergisine tabi, biz bunu ücret sayıyoruz. Yeni tasarıda kreş yardımı desteğini bir vergi istisnası olarak getiriyoruz. Bir işletmede çalışan bayan personel, çocuğunu işletmenin kendisine ait olmayan bir kreşe gönderiyor ve işveren de bu çalışanına kreş yardımı yapıyorsa, bu yardımın 300 liraya kadar olan kısmı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden istisna olacak. Böylece hem çalışanlarımız bakımından destekleyici bir unsur olacak hem de işletmelerimizin kadın istihdamını desteklemesi adına destek olacak. Bunun büyük bir ilgi göreceğini şimdiden görüyorum." AA