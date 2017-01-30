Çağlayan metrobüs durağında kaza : 3 yaralı
İstanbul Çağlayan'da metrobüs ile yol yardım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, metrobüs yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Çağlayan durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle ters yönde seyreden İETT'ye ait yol yardım aracıyla çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ekipler de kazaya karışan metrobüs ve yardım aracını bölgeden kaldırdı.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
AA