Çağlayan metrobüs durağında kaza : 3 yaralı

İstanbul Çağlayan'da metrobüs ile yol yardım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, metrobüs yolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 14:05

Alınan bilgiye göre, Avcılar-Söğütlüçeşme istikametinde seyreden metrobüs, Çağlayan durağı yakınında henüz bilinmeyen nedenle ters yönde seyreden İETT'ye ait yol yardım aracıyla çarpıştı.

Kazada hafif yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Ekipler de kazaya karışan metrobüs ve yardım aracını bölgeden kaldırdı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

AA