Çağatay Akman'dan sürpriz düet açıklaması

"Gece gölgenin rahatına bak" şarkısıyla fenomenleşen Çağatay Akman, 10 Şubat'taki konserinde sürpriz bir sanatçı ile düet yapacağını açıkladı.

Güncellenme 03 Şubat 2017 22:32

Öykü Özdoğan’ın NTV Radyo'da hazırlayıp sunduğu “20 DAKİKA”; Çağatay Akman’ı konuk etti. Akman, kısa sürede Youtube'da yaklaşık 110 milyon dinlenme ve müzik platformlarında ilk sırada yer alan “Gece Gölgenin Rahatına Bak” şarkısından ve elde ettiği başarısından bahsetti.

"İKİ YÜZ MİLYON DEFA İZLENİRSE BAŞARDIM DİYEBİLİRİM"

Yirmi milyonluk bir kitle ile geldiğiniz zaman, arkanızda çok büyük bir destek olunca, doksan milyon ile tatmin olmuyor insan. İki yüz milyona geldiği zaman ben “başardım” diyebilirim. Çünkü ben internet fenomeniyim. Şarkıda otuz bin beğenilmeme var ama yaklaşık sekiz yüz bin beğenilme var. Türkiye'de sosyal medyada bu kadar çok beğeni alan ilk parça olarak 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' tarihe geçti.

"HOŞLANDIĞIM KIZ GİTAR KURSUNA GİDİYORDU..."

Müzik hayatım altıncı sınıfta başladı. Hoşlandığım kız gitar kursuna gidiyordu, ben de onun peşinden aynı kursa gitmeye başladım. Gerçi o mezun oldu, ben de para yanmasın diye kursa gitmeye devam ettim. Gitar çalmaya başladım, sesimin güzel olduğunu farkettim, etrafımdaki insanlar sesimi çok övmeye başladı. Böylece müzik hayatım başlamış oldu.

"İKİ KEZ SINIFTA KALINCA ATILDIM"

Eğitimimi müzik için bırakmadım aslında. İki sene üstüste sınıfta kalınca atıldım ve eğitimime ara vermek zorunda kaldım. Eğitimime tabii ki tekrar devam edeceğim. Şu an bütün işlemler yapılıyor, liseyi dışarıdan bitireceğim, sonra da üniversiteye gireceğim.

"ORTAMI GÖRMEK İÇİN ÜNİVERSİTEYE GİTMEK İSTİYORDUM"

Plak şirketim 2645 Records’a, babamla beraber geldik. Anlaşmamıza göre benim ilk şarkım yapılacaktı ama devamı için de sözleşme imzalarken “Okulu bitirmesi kaydıyla...” diye bir madde kondu. Zaten ortamını görmek için üniversiteye gitmek istiyordum.

"AİLEM BENİMLE GURUR DUYUYOR"

Ailem benimle gurur duyuyor, ben de onlara kendimi ispat ettiğim için çok mutluyum. Onların gözünde artık eski Çağatay değilim. İlk yola çıktığımda, ailem beni çok desteklemişti. Babam okumamı istiyordu ama müziğe de yön vermemi istemişti.

"ŞARKIM ASLINDA RAP DEĞİL"

Şarkı çok akıcı, biraz da hızlı, bpm 'i yüksek olduğu, bas'ları fazla olduğu için, insanlar rap diye adlandırıyor ama aslında rap değil. Aslında ben bütün müzik türlerini harmanladım ve evrensel müzik olarak adlandırıyorum.

"TEKERLEME GİBİ ŞARKI"

Şarkı çok beğenildi çünkü akılda kalıcı sözleri var. Tekerleme gibi şarkı, insanlar sözlerini beğendi. Klasik sözler yerine daha mistik sözler kullanıldı. Altyapısı da çok güzel ve eğlenceli.

"SÜRPRİZ DÜET YAPACAĞIM"

10 Şubat'ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek Radyo Akademi Ödülleri'nde sürpriz bir sanatçı ile düet yapacağım. Sonrasında çıkacak albümümde de o düet yer alacak. Albümde 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' parçasının dokuz farklı remix'i yer alacak.

'GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK' ŞARKI SÖZLERİ

Gece gölgenin rahatına bak

Bir de dön kaderimin bahtına yar

Seni düşlerin anlayacakta

Dön memleketin haline bak



Aldı dünya çantasını

Gidiyor bıraktı bize fazlasını

Dönüp bakmaz arkasına

Bir de gel tat kalbimin bombasını



Adaleti koyduk ortasına

Dön dedi döndük voltasına

Fakirin paradan haberi yok ama

Zenginin meyvesini koy votkasına



Hadi gönlümü vurdun da

Söyle kim kimin umrunda

Yılan yatıyor koynunda

Bir öpücük kondur boynundan



Biraz dur başucumda

Kan ter kalmışım uçurumda

Azrail göz kırpsa

Ecel bize kucak açsa



Sabah gecenin üstünden

Üstüne düştüm üstünden

Üstüne üslük küskünler

Geceye küskünler



Kalem kağıda almışsa

Güneş geceyi sarmışsa

Ölüm kapıda durmuşsa

Ecel sonumuz olmuşsa

NTV