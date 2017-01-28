Büyükelçi Karlov suikasti'nde çarpıcı ayrıntı

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastçisi polis memuru Mevlüt Atıntaş'ın, olaydan 2 saat sonra elektronik postalarının silindiği ortaya çıktı.

Güncellenme 28 Ocak 2017 14:19

Rusya Büyükelçisi Karlov suikastında Ankara emniyeti önemli bilgilere ulaştı. Suikastın hemen ardından öldürülen polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın elektronik postalarının öldürülmesinden iki saat sonra silindiği ortaya çıktı. Polis şimdi o yazışmaları silen kişi ya da kişileri arıyor.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada dikkat çekici ayrıntılar ortaya çıktı.

Büyükelçiyi öldüren polis memuru Mevlüt Altıntaş'ın elektronik postalarının cinayetten 2 saat sonra silindiği belirlendi.

Siber suçlarla mücadele ekipleri, Altıntaş'ın kaldığı evlerde bulunan telefon ve bilgisayardan, katilin elektronik posta hesabına ulaştı.

Yapılan incelemede, tüm yazışmaların Altıntaş öldürüldükten iki saat sonra geri döndürülemeyecek şekilde silindiği ortaya çıktı.

Yetkililere göre bu ayrıntı, Altıntaş'ın suikasti planlarken tek başına olmadığının en önemli delili. Savcılık şimdi o yazışmaların peşine düştü.

Elektronik posta sağlayıcısı şirkete, yazışma dökümlerinin verilmesi için resmi yazı gönderildi. Polis, Altıntaş'ın bağlantılarını da araştırıyor.

Soruşturma kapsamında Altıntaş ile aynı dönemde polis okuluna giden ve FETÖ bağlantısından şüphelenilen dört polisin gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

O polislerden biri Başbakan yardımcısı Tuğrul Türkeş'i, diğeri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu korumakla görevliydi.

Kalan iki polis de Başbakanlık Koruma Dairesi'nde çalışıyordu. 4 polis, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

NTV