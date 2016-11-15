Bursasporlu taraftarlar Vodafone Arena'ya alınacak

10 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş-Bursaspor maçında, Bursasporlu taraftarların Vodafone Arena'ya alınmasına karar verildi.

Güncellenme 15 Kasım 2016 20:17

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Beşiktaş maçında deplasman yasağı kararının kalkması nedeniyle İstanbul İl Spor Güvenlik Kuruluna, Fikret Ormanve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." dedi.

Ay, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunun bugün yaptığı toplantıda Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, 10 Aralık'ta saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Bursaspor müsabakasında yeşil-beyazlı taraftarların Vodafone Arena'ya alınması yönünde karara varıldığını belirtti.

Toplantıya Bursaspor Kulübünü temsilen genel müdür Erhan Başoğlu'nun katıldığını anımsatan Ay, söz konusu karar için sevindiklerini ifade etti.

Her iki takım taraftarlarına yönelik yasağın kalkması için 2-3 ay önce Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir görüşme yaptıklarını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Biz Fikret başkan ile bu yasağın kalkması için konuşmuş ve karar almıştık. Konu İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulunda da görüşüldü ve yasağın kalkmasına yönelik resmi karar alındı. Beşiktaş maçında deplasman yasağı kararının kalkması nedeniyle İstanbul İl Spor Güvenlik Kuruluna, Fikret Orman ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş taraftarını da Bursa'ya bekliyoruz. Artık her iki takım taraftarının maçlarda olay çıkarmadan sadece takımlarını desteklemelerini istiyoruz. Bizim bütün amacımız taraftarlarımızın takımlarının maçlarından mahrum kalmamaları."

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararı

Bursaspor Kulübü, İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu kararını da resmi sitesinden duyurdu.

Kurulun aldığı karar sitede şu şekilde yayımlandı:

"Beşiktaş ile Bursaspor takımları arasında uygulanan misafir takım seyircisi getirilmemesi kararı kaldırılmış olup, bahse konu müsabakaya misafir Bursaspor taraftarları aldırılacaktır. Misafir seyirci Bursaspor taraftarlarına bin 900 adet bilet satışı yapılacaktır. Bilet satışları Bursaspor Kulübü organizasyonunda yapılacaktır. Müsabaka günü misafir seyirci Bursaspor taraftarlarına Vodafone Arena'da tek geçişlik pass kart satışı kesinlikle yapılmayacaktır. Daimi ve tek geçişlik kartlar taraftarların yanında olacaktır. Misafir takım seyircisine satışı yapılan biletlerin başka bir Passolig kartına transferi engellenecektir. Bursaspor Kulübü, müsabakayı izlemeye gelecek Bursaspor seyircilerinin geliş-gidiş ve diğer tüm organizasyonlarını gerçekleştirecek ve bu organizasyonları İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile paylaşacaktır. Organizasyon ayrıntıları basın, yayın, sosyal medya gibi kitle iletişim araçları ile Bursaspor Kulübü tarafından taraftarlarına duyurulacaktır."

AA