Bursaspor'dan eski ve yeni kucaklaşması

Bursaspor'un ortak hareket etme motivasyonunu artırmak için eski ve yeni yöneticileri ile futbolcuları bir araya gelecek.

Güncellenme 28 Kasım 2016 12:02

Bursaspor'da camianın kenetlenmesi adına eski başkan ve yöneticileri, eski futbolcuları, amatör şöhretler ile basın mensuplarının katılacağı "Bursaspor geçmişiyle kucaklaşıyor" organizasyonu yapılacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda 28 Aralık Çarşamba günü gerçekleşecek organizasyonda, Bursaspor'un eski başkan ve yöneticileri ile yeşil-beyazlı kulübü takip eden basın mensupları, gösteri maçı oynanacak.

Sürpriz gösterilerin de yer alacağı organizasyon kapsamında yapılacak ikinci maçta ise yeşil-beyazlı kulüpte forma giymiş ve efsaneleşmiş eski futbolcular ile amatör şöhretler karması karşı karşıya gelecek.

Organizasyonun sorumlusu eski başkanlardan Recep Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bursaspor geçmişiyle kucaklaşıyor" adını verdikleri etkinlikle camiadaki birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Organizasyona Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay’ın büyük destek verdiğini dile getiren Günay, gecede yeşil-beyazlı kulübe gönül veren herkesi yanlarında görmek istediklerini kaydetti.

Günay, organizasyonun geleneksel hale gelmesini arzuladıklarını vurgulayarak, "Bursaspor çok büyük bir camia ve kenetlendiğinde neler başarabileceğini 2010 yılındaki şampiyonlukla gösterdi. Biz bu kenetlenmenin tekrar sağlanması için bir adım attık. İnşallah çok başarılı bir organizasyon olur." dedi.

AA