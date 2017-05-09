Bursaspor cephesinde Beşiktaş maçı telaşı

Üst üste farklı yenilgiler alan Bursaspor'da Beşiktaş maçı öncesi sıkı hazırlıklar başladı.

Güncellenme 09 Mayıs 2017 21:51

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 15 Mayıs Pazartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın ilk 30 dakikası, basına açık tutuldu.

Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalıştı. Teknik direktör Örnek'in basına kapalı bölümde ise oyuncularına taktik ağırlıklı çalışma yaptırdığı öğrenildi.

Sakatlığı süren Pablo Martin Batalla, antrenmanda takımdan ayrı koşarken, bağırsak enfeksiyonu geçiren Ricardo Faty ile bileğinde ödem oluşan Emre Taşdemir, idmanda yer almadı.

Bu arada, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz ve Yonathan Del Valle, antrenmana çıkmadı. İki futbolcunun, çalışmalarını sezon sonuna kadar Vakıfköy Orhan Özselek Sosyal Tesisleri'nde sürdüreceği belirtildi.

AA