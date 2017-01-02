Bursa'da HDP ilçe başkanları gözaltına alındı

Aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ilçe başkanlarının da yer aldığı 4 kişi Bursa'da gözaltına alındı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 12:12

Bursa'da HDP ilçe başkanalrının da aralarında yer aldığı 4 kişi terörle mücadele operasyonlar ıkapsamında gözaltına alındı.

Bursa'da düzenlenen terör operasyonunda aralarında HDP ilçe başkanlarının da bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HDP Yıldırım ve Yenişehir ilçe binaları ile Değirmenönü ve Emek mahallelerindeki HDP temsilciliklerinde arama yaptı.

Operasyon kapsamında, HDP Yıldırım İlçe Başkanı Mehmet K, HDP Yenişehir İlçe Başkanı Rahmi D, HDP Değirmenönü Mahalle Temsilcisi Yakup B. ve HDP Emek Mahalle Temsilcisi Nevzat D. gözaltına alındı.

AA