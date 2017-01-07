Bursa-İzmir yolu kapandı, 2 bin araç karda mahsur kaldı

Bursa Karacabey çıkışında İzmir yolunun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapandığı, 2 bin aracın mahsur kaldığı öğrenildi.

Güncellenme 07 Ocak 2017 15:02

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bursa-İzmir yolu kapandı. Bölgede mahsur kalan vatandaşlardan biri, telefonla bağlandığı NTV canlı yayınında, Karacabey çıkışında 40 kilometrelik bir araç kuyruğu oluştuğunu ve yaklaşık 2 bin aracın mahsur kaldığını söyledi.

Olumsuz hava koşulları tüm yurtta etkili olmaya devam ediyor.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bursa-İzmir yolunda ciddi sıkıntılar olduğu belirtiliyor.

Kayan TIR'lar nedeniyle yolun kapandığı bildirildi. Otobüslerin geçişine de izin verilmiyor.

Bu nedenle Karacabey bölgesinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Aracıyla birlikte bölgede mahsur kalan Ufuk Tandoğan adlı vatandaş, NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı:

"Şu an için çok zor durumdayız. Ulubat mevkiindeyiz. Burada 2 bine yakın araç var. Benzinlerimiz bitmek üzere, yardım gelmedi. Karayollarına ulaşıyoruz, bize dönen yok. Jandarma yapabilecekleri bir şey olmadığını söylüyor. Ortalama 2 bine yakın araç var. 100-150'ye yakın otobüs var. Benzinleri bitmek üzere, insanların soğuktan donma riski var. Yetkililere ulaşamıyoruz.

Bursa-İzmir karayolunda Ulubat Gölü'nün yanındayız. Her iki yönde de geçiş yok. Bildiğimiz kadarıyla otobüs ve TIR'lar devrilmiş. Yolun 40 kilometre kapalı olduğu bilgisini aldık. Hasta olanlar da var. Karayolları ellerinden geleni yaptığını söylüyor ama hava şartları zor. Yetkililere ulaşırsanız çok seviniriz."

NTV