Burdur'da kuşlar için havai fişek yasaklandı

Burdur'da göç eden kuşları korumak için il genelinde havai fişek patlatılması yasaklandı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 19:34

Kuşların göç yolunda olması nedeniyle Burdur'da havai fişek atımının yasaklandığı bildirildi.

Burdur Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki sulak alanlarda kuş sayımına başladı.

Kuş sayım çalışmaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) uzman ve öğrencileri ile sivil toplum örgütü üyelerinin destekleriyle iki grup halinde yürütülüyor.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Karamanlı ilçesine bağlı Karataş Gölü'nde yapılan sayım çalışmalarını yerinde inceledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk'ten bilgi alan Vali Yılmaz, dürbünle kuş türlerini yakından izledi.

NTV