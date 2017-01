Burçlara göre yaşam tavsiyeleri

Güncellenme 17 Ocak 2017 20:53

KOÇ:

Maceracı ve girişimci ruhunuzu açığa çıkaracak yeniliklerde bulunun.

Geçerliliğini çoktan yitirmiş kurallarla kendinizi hapsetmeyin

Yeni ve keşfedilmemiş alanlarda söz sahibi olmaya çalışın.

Başkalarının izini takip etmeyin

Hedef belirlerken büyük düşünmeye çalışın.

Asla küçük tepelerin kaşifi değil, zirvelerin sahibi olun.

Bağımsızlığınızdan asla ödün vermeyin.

Sizi zincirlemelerine müsaade etmeyin

Cesaretli olun, ideallerinizi gerçekleştirmekten asla yorulmayın.

İlgi duyduğunuz bir alanda muhakkak söz sahibi olmaya çalışın.

Öfkenize yenik düşmeyin.

Diplomatik davranın.

İstekleriniz için mücadeleci olun.

Çabuk pes etmeyin.

En büyük savunmanın, en güçlü saldırıyla mümkün olduğunu unutmayın.

Akılcı davranın. Gücünüzü nerde kullanmanız gerektiğini bilin

Yeteneklerinizden şüphe etmeyin. Bilakis ortaya koymak için azimli olun.

Amaçlarınız için tarih belirleyin. Şu tarihe kadar bunu başaracağım diye kendinize söz verin.

Önsezilerinize ve içgüdülerinize güvenin.

Asla, sıradan olanı istemeyin. Herşeyin en kaliteli olanını kendinize layık görün.

BOĞA:

Kendi değerinizin mutlaka farkında olun.

Hayatın eğlenceli yanlarından istifade edin.

Affedici ve kararlı olun.

Doğanın kendi içindeki dengesine inanın.

Geçmiş kararlarınızı sorgulamayın.

İnatçı davranmayın.

Hayatı sürekli planlamaya çalışmayın.

Değişime karşı çıkmayın. Yenilikçi düşünün.

Girişimci olmaktan kesinlikle vazgeçmeyin.

Cazibenizi, karizmanızı nerede kullanmanız gerektiğini iyi tespit edin.

En ufak bir detayı gözden kaçırmayın. Gözlemci olun.

Karmaşık meseleleri, tutarlılık gücünüzle çözmeye çalışın.

Esnek düşünmeyi bilin veya böyle düşünen kişilerle beraber olun.

Rahat davranın. Pratik olun ve başka fikirlere kulak verin.

Yenilikleri sıkı takip edin. Teknolojinin tüm nimetlerinden yararlanın.

Bir şey canınızı sıkıyorsa, bunu dile getirmekten kaçınmayın.

Yardım istemekten çekinmeyin. İstiyorum benim olmalı demeyi unutmayın.

Mücadeleci ve hırslı olun.

Herşeyi alıştığınız şekilde yapmak yerine, farklı yollar deneyerek gerçekleştirin.

Enerjinizi düşürebilecek, sizi ağırlaştıracak herşeyden uzak durmaya çalışın.

İKİZLER:

Meraklılık duygunuzu mutlaka ön planda tutun. Bu sizi başarıya götürür.

Sezgilerinize güvenin. Kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin.

Çevrenizle iletişiminizi güçlü tutun, kendinizi ifade etmekten kaçınmayın.

Sabırsızlık göstermeyin. Kararlı olun.

Karar verirken, incelemelerde bulunmayı ihmal etmeyin.

Konuşmak kadar dinlemeyi de mutlaka bilin.

Düşüncelerinizi ifade ederken, ılımlı davranmaya özen gösterin.

Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun.

Esprili ifade tarzınızı yerine göre kullanmayı bilin.

Bir konuda karar verirken, derinlemesine düşünün.

Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşmayı unutmayın.

En az bir yabancı dil mutlaka öğrenin.

Yazma, araştırma, güçlü irtibatlarda bulunma yeteneğinizi ön planda tutun.

Kimsenin sizi etkilemesine ve kandırmasına izin vermeyin.

Her türlü tartışmada sakin kalmayı bilin.

Sürekli fikir değiştirmeyin. Belli bir amacınız olsun. Hedefinize kitlenin.

Teknolojik aletleri, iletişim araçlarını kullanmayı ihmal etmeyin.

Acele tavırlar içinde olmayın. Fazla vesveseli davranmayın.

Para konusunda düzensiz, uçarı ve dağınık olmayın. Hesabınızı iyi yapın.

Fazla uykusuz ve aç kalmamaya dikkat edin. Sigaradan uzak durun.

YENGEÇ:

Çekingen davranmayınız. Girişimci olmaya çalışınız.

Herhangi bir durumda, olayları gerçekçi bir şekilde görmeye çalışınız.

Endişeli durumlardan uzak kalmak için etrafınıza duvar örmeyiniz.

Dış dünyaya açılmaktan korkmayınız. Öncü gücünüzü ön planda tutunuz.

Endişe, vesvese ve aşırı hassasiyet ve alınganlıktan uzak durunuz.

İlişkilerde terk edilme korkusu taşımayınız. Sizinle olmak ayrıcalıktır bunu unutmayınız.

Çocukça davranmayınız. Çıkarlarınızın farkında olunuz.

Hayata dar gözlüklerle bakmayınız. Bağımsızlık duygusunu ön planda tutunuz.

Aşırı sahiplenici olmayınız. Koruma ve kollama güdünüz belli sınırda tutunuz.

Gereken yerlerde mantığınızla duygularınızı dengeli kullanmaya çalışınız.

Sezgileriniz son derece güçlüdür. İnsan ilişkilerinde bu gücünüze güveniniz.

İçedönük olmayınız. Yeri geldiğinde sizi üzen, kızdıran şeyleri dile getiriniz.

Sevginizi, şefkat duygunuz, yardım severliliğinizi kimsenin hoyrat kullanmasına izin vermeyiniz.

Yakın çevrenizin sözlerinden, hareketlerinden etkilenmeyiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz veriniz.

İlişkilerinizde vermek kadar, almayı da unutmayınız. Yeri geldiğinde bencil olmayı biliniz.

Sırf huzursuzluk çıkmasın diye, sizi üzmelerine izin vermeyiniz.

Kabuğunuzdan sıyrılınız, mutlu olmak için gerektiğinde risk almayı biliniz.

Ailenizi, ileride kuracağınız yuvanızın üstünde otorite olarak görmeyiniz. Kendi yuvanızı kendiniz idare ediniz.

Pozitif insanlarla beraber olunuz. Dertli tasalı, negatif düşünen kişilerden uzak durunuz.

Geleceğinizi kuramamak, zor durumda kalacağınızı düşünmeyiniz. Siz güçlü bir insansınız. İsterseniz yoktan varedebilirsiniz.

ASLAN:

Sürekli pohpohlanmayı, alkışlanmayı, ilgiyi uyandırmayı beklemeyiniz. Yeri geldiğinde size karşı çıkacaklardır. Esnek düşünmeye çalışınız.

Yaratıcılık gücünüzü ön planda tutunuz.

Yenilikçi düşününüz. Girişimci olunuz. Cesaretinizi, güven duygunuzu asla kaybetmeyiniz.

Verici ve cömert olmayı sürdürünüz. Çünkü siz burçlar kuşağının kral ve kraliçesisiniz.

Sizi onaylamasalar bile, doğru bildiğiniz yolda ilerleyiniz.

Dünyanın sizin etrafınızda dönmediğini görseniz de, yılmayınız. Amacınızı gerçekleştirmek için kararlı olunuz.

Kibir, gurur ve inattan uzak durunuz.

Her yeni günü neşeyle, iyimserlikle karşılayınız.

Yeteneklerinizi muhakkak değerlendirmeye çalışınız. Eğitiminizi sürdürünüz.

Spontan ve rahat davranınız. Unutmayın siz bir Aslansınız.

Zevklerinize aşırı derecede takılı kalmayınız. Aşırı olan herşeyden uzak durunuz.

Sonunu göremediğiniz hiçbir olgunun içinde yer almayınız.

Tecrübe ve bilgi birikimlerinizin farkında olunuz. Bunları muhakkak değerlendiriniz.

İrade gücünüzden yararlanmayı ihmal etmeyin.

Gerektiğinde risk almayı bilin.

Çalışmak kadar, hayatın eğlenceli yanlarının da keyfini çıkarmayı bilin. Tabii ki dozunda.

Tutkularınızda aşırıya kaçmayın.

İsteklerinizin olması için dramatik şovlar sergilemeyin.

Özgüven duygusu bir Aslan için son derece önemlidir. Ne şartta olursanız olun, bunu kaybetmeyin.

Kalbinizin arzularını dinlemeyin unutmayın.

BAŞAK:

Katılımcıdan olmaktan, kendinizi ifade etmekten çekinmeyin.

Hayatın sırf çalışmak olmadığını bilin, kendinize zaman ayırmayı unutmayın.

Ne geçmiş ne gelecek, önce bulunduğunuz anın önemli olduğunu unutmayın.

Başkalarının size ihtiyacı olduğunu unutmayın, fakat kendinizden de taviz vermeyin.

Ilımlı, şefkatli davranın. Hiç kimsenin mükemmel olmayacağını bilin.

Aşırı kuruntulu, vesveseli, aşırı analizci davranmayın. Yani aşırılıklardan uzak durun.

Detaylar önemlidir. Fakat bunu aşırısı rahatsız edicidir. Kendinizi yormayın.

Bir şirkette üst yönetimde olmayı hedefleyin. Siz yeteneklisiniz ve yükselebilirsiniz. Bunu unutmayın.

Bir insan hakkında hemen karar vermeyin. Enine boyuna inceleyin. Eleştirici gözle bakmamaya çalışın.

Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bunun için kendinizi tedirgin etmeyin.

Eğer koşullarınız hoşuna gitmiyorsa, bunu değiştirmek için çaba sarfedin.

Son söylenecek sözü, baştan söylemeyin.

Hangi işi yapıyor olursanız olun, o konuda ustalaşın.

Sağlığınız en değerli hazinenizdir. Kendinizi yorgun düşürene kadar çalışmayın.

Kazanmak için, ileri görüşlü ve pratik olun. Hedefinize kararlılıkla ilerleyin.

Sorumluluk duygunuz ile aşk ilişkiniz arasındaki dengeyi ve zamanı iyi ayarlayınız.

Affedici olmayı, uyumlu davranmayı ihmal etmeyin.

Parasız kalmaktan korkmayın, çünkü siz kazanmayı bilecek kadar zekisiniz.

Başkalarının sizden daha yetenekli olduğunu düşünmeyiniz. Çünkü bu doğru değildir.

Hata yapmaktan korkmayın. Çünkü siz bir insansınız. Hata yaptığınızda kendinize boş yere yüklenmeyin.

TERAZİ:

Nezaket, diplomasi, denge ve adil düşünmekten vazgeçmeyiniz.

Sorunların üstünü örtmeyiniz, sıcağı sıcağına çözmeye çalışınız.

Ortaklaşa hareket etmekten çekinmeyiniz. İşbirliğini önemseyiniz.

Yeni ilgi alanları ve yeni arkadaşlar edinmeye devam ediniz.

Dengeli, bütünlük içinde hareket etmeye, paylaşımcı davranmaya devam ediniz.

İlişkilerde sabırlı olunuz. Sorumluluklarınızı asla ihmal etmeyiniz.

Tek başına ilerlemek, özgürlük iyidir. Ama günün birinde bir cana ihtiyacınız olacağını unutmayınız. Bizlik kavramından uzak durmayınız.

Ne zaman kararsızlık duysanız, gerçeği ve adaletin sesine kulak veriniz. O size doğru seçeneği bulmanızda yol gösterecektir.

Ne zaman kendinizi kapana kısılmış gibi hissederseniz, dünyaya açılın ve sosyal olmaya çalışın. İnsanlarla bir arada olmak sizi besleyecektir.

İlişkilerde sınırlarınızı iyi belirleyin.

Giyim tarzınızla, davranışlarınızla kendinize has bir vizyon yaratmayı ihmal etmeyin.

Kendinizle gurur duymayı bilin. Çünkü yöneticiniz Venüs sizi diğerlerinden farklı bir şeklide taçlandırmıştır.

Asla sıradan olmayın. Bulunduğunuz ortamın kalitesine, birlikte olduğunuz insanın kişilik özelliklerine dikkat ediniz.

Başkalarını yüceltmek uğruna, bay ve bayan iyi olmaya çalışmayın.

Kendinizi başkalarının gözüyle değerlendirmeyin. Önemli olan sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüzdür.

İş veya özel hayatınızdaki ilişkilerde uyumlu olmak uğruna, sıkıntılarını dile getirmekten çekinmeyin. Eğer bir şey size uymuyorsa bunu mutlaka belirtin.

Size kötülük edenlere aynı şekilde karşılık vermeye çalışmayın.

İnsanları bir birlik etrafında toplayabilen üstün bir kişi olduğunuzu unutmayınız.

Haksızlıklar karşısında doğal zarafetinizle mücadele edin. Karşılık vermeden destek olmayı bilin.

Hangi durum olursa olsun, başkalarının fikirlerini ve bakış açıları sormayı ihmal etmeyin.

AKREP:

Değişim ve gelişimden yana düşünmeyi asla ihmal etmeyiniz.

Olaylar ve insanlar karşısında esnek düşünmeye ve uyumlu davranmaya çalışınız.

Maddi ve manevi yenilenme gücünün anahtarı elinizdedir. Bu nedenle şanslı olduğunuzu biliniz. Hayattan umudunuzu asla kesmeyiniz.

Başkalarının işine size sorulmadıkça karışmayınız. İçinde bulundukları özel durumları öğrenmeye çalışmayınız.

Sabırsız davranmayınız, yargılamalarda bulunmayınız.

Birisini sevmediyseniz, kafayı bu kişiye taktıysanız, ağzıyla kuş tutsa size yaranamayacaktır. Lütfen bu huyunuzdan vazgeçiniz.

Hedeflerinizi öz disiplin duygunuz sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu gücünüzü daima ön planda tutunuz.

Yapıcı değişimlerden yana olunuz.

Sizi durgunlaştıran veya enerjinizi düşüren herşeyden uzak durunuz. Siz aktif olmalısınız.

İntikam duygunuzu lütfen dizginleyiniz. Çünkü bu duygu gelişiminizin önünde duran tek engeldir.

İşleriniz ne kadar kötüye gitse de, güç ve kararlılık ateşini içinizde asla söndürmeyiniz. Bu güçle karanlıkları aydınlığa çevirebilirsiniz.

Elinizdeki kaynakları doğru alanlarda kullanmayı bilen bir burcun insanısınız. Bu gücünüzden yararlanmak için, gizli yeteneklerinizi açığa çıkarmayı deneyiniz.

Herhangi bir şeye inanmadan önce sağlıklı bir şekilde sorgulamayı unutmayınız.

Başarılması ne kadar zor olsa da, amacınıza odaklanınız. Bu odaklanma her işin altından başarıyla kalkmanızı sağlayıcıdır.

İhtiyacınız olmayan, geçerliliğini yitirmiş kişi veya olaylar üstünde zaman kaybetmeyiniz.

Hırs ve aşırı tutkularınıza yenilmeyiniz.

Aşk hayatınızda aşırı sahiplenici, kıskanç ve saplantılı davranmayınız.

İsteklerinizi elde etmek için karşınızdaki kişiyi bunaltmayınız, cinsellikte ölçüyü kaçırmayınız.

Gücünüzü toplamak ve yenilenmek için, kendinize zaman ayırmayı unutmayınız. Ne durumda olursanız olun, yalnız geçirilen zaman dilimleri size çok iyi gelecektir.

YAY:

Dünyayı keşfetmekten, yeniliklerde bulunmaktan, hayatınızın anlamını aramaktan asla vazgeçmeyiniz.

Öğretmekten, öğrenmekten, araştırmaktan, bilgilenmekten uzak durmayınız. Dünyanın size ihtiyacı olduğunu biliniz.

Yüksek hedefler belirleyiniz. Bu hedeflere ulaşmak için azimli ve kararlı davranınız. Bu sizi dağılmaktan koruyabilir.

Amaçlarınızı belirlediğinizde, ben bunu hallederim demeyi unutmayınız. Çünkü bunu hakikaten başarabilecek kadar güçlüsünüz.

Burcunuz inanç, merhamet, yükselme, genişleme, maneviyat, şans, bilgelik ışığıyla donatılmıştır. Bunların bilincinde olarak güvenle ilerleyiniz.

Büyük düşününüz. Fırsatların ayağınıza gelmesini beklemenize gerek yok. Çünkü siz fırsatları kendiniz yaratabilecek kadar akıllısınız.

Sezgilerinize güveniniz. Onlar sizi yanıltmayacaktır.

Sabırlı olunuz. Çünkü sabır, bilgeliğe giden yolda size rehberdir, ışıktır.

Başkalarının görüşlerine önem veriniz. Çünkü bunları bilirseniz, yanlışları hakkında onları uyarabilirsiniz.

Uzun yolları, uzak ülkeleri, diyarları keşfetmeye hazır olunuz. Belki uzun sürer ama size o kadar çok şey kazandırır kil.

Kısa yoldan zengin olma hayallerine kapılmayınız. Sizin yolunuz uzundur ama kalıcıdır.

Olayları ve durumları sadece kendi bakışınıza göre ele almayınız. Farklı görüşlere tahammül etmeyi unutmayınız.

Sözlerinizi muhakkak tutunuz. Gücünüzü aşan sözler vermemeye çalışınız.

Aşırı abartılı ve coşkulu hareketlerden kaçınınız. Ölçülü olmayı unutmayınız.

Soylu ve asaletli bir insan olduğunuzu unutmayınız. Her daim genç görüneceğinizi biliniz.

Kutsal değerlerinize önem veriniz. Maneviyatınız sizi bir çok kötülükten koruyabilir.

Her zaman bir yedek planınız olsun. Sıkıştığınızda bunu kullanarak sonuca ulaşabilirsiniz.

Eğitim hayatınıza özel önem veriniz. Sonuna kadar gidiniz. Çünkü sizlerin bilgisine insanlığın ihtiyacı vardır.

Açık ve dobra bir kişisiniz. Fakat sözlerinizi tartmadan, iyice düşünmeden sarfetmemeye özen gösteriniz. Çünkü farkında olmadan birilerini kırabilirsiniz.

Eleştirilere açık olunuz. Bunlar gelişiminiz için son derece önemlidir.

OĞLAK:

Evren size sabır, disiplin, sorumluluk, güven olgusunun anahtarlarını vermiştir. Bunlarla her türlü sorunu çözebilir, her kapalı kapıyı açabilirsiniz.

Yakın ilişkilerinizde duygularınızı ve sıkıntılarınızı saklamayınız.

Problemlerinizi ılımlı ve olgun tavırlar içinde çözmeye çalışınız.

Herşeyden kendinizi sorumlu tutmayınız. Başkalarıyla ilgilenirken kendinizi ihmal etmeyiniz.

Sosyal ilişkilerinizi önemseyiniz. Hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını biliniz.

Dürüst davranmanız gereken yerlerde, sırf birileri üzülecek diye içinizdekilerini saklamayınız.

Yetenekleriniz konusundaki mütevaziliğinizi koruyunuz. Bunun sizi yücelttiğini biliniz.

Sabırlı davranmaya devam ediniz. Çünkü eninde sonunda ödüllendirileceğinizi biliniz.

Çok çalışmak tabi ki iyidir. Fakat bir gün yaşlandığınızda keyfini süremediğiniz günlerin acısını çekmemek için eğlenmeyi de ihmal etmeyiniz.

Engellerinizin sizi başarıya götüren en önemli itekleyici güç olduğunu unutmayınız.

Güven duygunuzun sarsıldığını hissettiğinizde kendinizi inadına ödüllendiriniz.

Asla karamsar düşünmeyiniz. Zirveye çıkarken minik taşlara çarpabilirsiniz. Ama siz yine de oraya varabilecek güce sahipsiniz.

Büyük zaferlerin sahibi olarak, kendinize olan saygınızı daima ön planda tutunuz.

Soğukkanlılığınızı koruyunuz. Bu sizi her türlü başarıda ön sıralarda tutacaktır.

Başkaları tarafından takdir edilmeyi nasıl bekliyorsanız, siz de diğerlerini başarılarından dolayı kutlayınız.

Sosyal ortamlarda kendinizi, başarılarınızı ve yeteneklerinizi göz önüne alarak ifade etmekten çekinmeyiniz.

Hedefinizi büyük düşününüz. Geleceği parlak olmayan bir yerde bulunmak yerine büyük bir işletmede çalışmayı tercih edin.

Kendi kaderinizi ve kimliğinizi şekillendirmeye çalışırken, toplumsal şartlanmaların esiri olmayınız.

Doğal yapınızla uyuşmayan hiçbir fikri, insanı, şartı ve durumları kabul etmeyiniz.

Hiçbir zaman yaşlanmayacağınızı biliniz. Siz şarap gibi, yıllar geçtikçe daha karizmatik ve daha çekici ve güzel olabileceksiniz. Bu burcunuza verilmiş doğal bir şanstır.

KOVA:

Değişimden korkmayınız. Standart kalıplara bağlı kalmayınız. Orijinal düşüncelerinizi hayata geçirmekten vazgeçmeyiniz.

Gelecek planlarınızı, amaçlarınızı size uygun ortamlarda, sizinle aynı yolda ilerleyebilecek kişilerle paylaşmaya çalışınız.

Özgürlüğünüzü kimsenin tekeline bırakmayınız. Sürüye boyun eğmeyiniz.

Modern düşününüz. Kişisel hedeflerinize saygı gösteren insanlarla bir arada olmaya çalışınız.

Duygularınızı asla ihmal etmeyiniz. Mesafeli ve soğuk olmayınız.

Hedefe varmak veya herhangi bir eylemde bulunmak için, başkalarının onay vermesini beklemeyiniz.

Çevrenizde olan biteni görmezlikten gelmeyiniz. Sabit fikirli olmayınız. Daha geniş gözlüklerle hayata bakmaya çalışınız.

Sizler buluşçu, hayatı kolaylaştırabilen sıradışı, yaratıcı kişilersiniz. Bu özellikler size armağandır. Bu özelliklerinizi ifade etmekten kaçınmayınız.

Sizler üstün bir sezgi gücüne sahipsiniz. Baktığınız her insanın nasıl biri olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz.

Sizler dünyayı yaşanabilir hale getiren, mantık, tarafsızlık, zeka ve barışçıl özellikleriyle donatılmış özel kişilersiniz. Kesinlikle gücünüzü hafife almayınız ve umutsuzluğa kapılmayınız.

Bulunduğunuz alanı yenileştiriniz. Hayatınızda rutinliğe yer vermeyiniz. Siz gelişimci bir burcun insanısınız. Sınırların ötesinde düşünmeye çalışınız.

Gerçek anlamda özgür olmak için, öncelikle bireyliğinizin farkında olmanız gerektiğini biliniz.

Diğerlerinden sizi ayıran farklılıklarınızın, gelişiminizin önünü aydınlatan ışık olduğunu unutmayınız. Sıradan şeylerle yetinmeyiniz.

Yenilikleri özellikle teknolojik gelişmeleri iyi takip ediniz.

Zor durumda olduğunuzda yardım istemekten çekinmeyiniz. Bunun gereksiz ve küçültücü bir şey olduğunu düşünmeyiniz.

Kova burcu, umutlar ve rüyaların, arzuların ve dostlukların burcudur. Yaşamınız boyunca ideallerinizin peşinde koşmaktan ve bunları gerçekleştirmekten vazgeçmeyiniz.

Bulunduğunuz alanda en yüksek konuma gelebilmek için, yenilikleri takip ediniz. Siz bu yenilikleri herkesten daha çabuk öğrenebilir, uygulayabilir, diğerlerinin sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz.

Bütün mucize, inanmakta gizlidir. Sezgilerinize kulak veriniz. İç sesiniz nerde ne yapmanız gerektiğini size söyleyen bir rehberdir. Bu ses, zirveye daha kolay çıkabilmenizi sağlayıcıdır.

Daha önce hiç düşünülmemiş olanları keşfetmeye çalışabilir veya eski bir oluşuma yeni yöntemlerle hız kazandırabilirsiniz. Sonrasında ise bunları uygulayabilirsiniz. İşte siz bütün bunları yapabilecek kadar sıradışı bir kişisiniz.

Eş seçerken, farklılıklarınıza saygı duyacak, özgürlüğünüzü denetim altında tutmayacak, sizinle arkadaşça paylaşımlarda bulunacak, üzerinizde denetim uygulamayacak kişileri tercih ediniz. Böylece mutlu bir ilişki yaşayabilirsiniz.

BALIK:

Bilinmeyenlerin gizli anahtarı sizdedir. Siz diğerlerinden daha çabuk ve önce olacaklarını sezinleyebilirsiniz. Ne zaman sıkılsanız ve darda kalsanız bu anahtar size kilitli olan güzelliklerin kapısını açacaktır.

Kendini aşma ve farkındalıklarınızı ortaya koymaktan çekinmeyin.

Yaşamın iniş ve çıkışları sizi yıldırmasın. Endişelerin sizi teslim almasına izin vermeyiniz.

Kafanız karışık olduğunda plan yapmaktan kaçının. Aşırı duyarlılık yanlış kararlar vermenize neden olabilir.

Çıkarlarınızı korumayı unutmayın. Kimsenin iyi niyetinizi kullanmasına göz yummayın.

Gerçekler ortadaysa, görmezlikten gelmeyin. Eğer ilişkinizde sorunlar varsa bunları çözüme kavuşturmak yerine boşver demeyin. Siz mutlu olmaya layıksınız.

Yetersizlik duygusunun sizi esir almasına izin vermeyin. Çünkü sizde herşeyle başedebilecek kadar zengin bir ruh alemi var.

Geri çekilmeyin, pes etmeyin, kararlı olun. Hiçbir şeyin sizi yıldırmasına izin vermeyin. Siz güçlüsünüz bunu unutmayın.

Aşkta kendinizi düşünmekten vazgeçmeyin. Bir ilişki ya eşit şartlarda yaşanmalı veya böyle yaşanması için düzenlemelerde bulunulmalıdır mantığından uzaklaşmayın.

Planlı olmaya çalışın. Bu sizi dağılmaktan koruyacaktır.

Bir durumla baş edemiyorsanız vazgeçmeyin. Farklı yollar ve yöntemler deneyerek konunun üzerine gitmeye çalışın.

İsteklerinizi ertelemeyin. Eğer bir şey sizi mutlu edecekse, ruhunuz huzurlu olacaksa, önünüze engeller çıksa da bunları elde etmekten vazgeçmeyin.

Sırlarınızı çok güvenmedikçe kimseyle paylaşmayın.

Sizi hiçbir kişinin, duygunun ve durumun hapsetmesine, haklarınızı elinizden almasına, sizi yönetmesine izin vermeyin. Siz Jüpiterin güçlü çocuklarısınız. İnancınızla her güçlüğün altından kalkabilir, selamete erebilirsiniz.

Bazen ter dökerek binbir emek vererek oluşturduğunuz şeyler yıkılsa dahi, bunların çok daha güçlüsünü ve çok daha güzelini yapabilecek kadar kuvvetli olduğunuzu biliniz.

Çok bunaldığınızda geriye çekilerek dinleniniz. Ruhunuzu arındırmak için kendinizce aktivitelerde bulununuz. Bu toparlanmanızı ve daha güçlü bir şekilde hayata sarılmanızı sağlayacaktır.

Kurban durumuna düşmeyin. Yeri geldiğinde hayır demeyi unutmayın.

Eğer fırsat bulursanız, duygularınızı kağıda dökün. İnsanlarla paylaşın. Sanatsal aktivitelerde bulunun, mistizmle uğraşın. Şifacı yanlarınız olduğunu bilin.

Sizi uyuşturan, hayata küstüren, enerjinizi zayıflatan, negatif insanlardan uzak durun.

Her yaşanan olumsuz deneyimin, sizi yeni ve harika bir gelişmeye hazırladığını düşünün. Hatta şöyle diyeceğinizi duyar gibiyim. İyi ki o tecrübeyi yaşamışım, yoksa şimdi bu güzelliğe kavuşamayacaktım.

Sonsuz Şifa