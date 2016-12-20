Bugün açılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza

Açılış töreni bugün gerçekleştirilen Avrasya Tüneli'nde polisleri taşıayn otobüsün tavanı demirlere takıldı.

Güncellenme 20 Aralık 2016 20:05

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılış töreni yapılan Avrasya Tüneli'nde ilk kaza meydana geldi.

T24'ün haberine göre; Güvenlik amaçlı tünelde görev alan polis ekipleri açılış töreninin ardından Avrasya Tüneli'nden ayrılmak için harekete geçti. Polis ekiplerini taşıyan otobüsün tavanı tünelin girişinde bulunan ve yüksekliği 2 metre 80 santim olan demirlere takıldı.

İlerlemek için çabalayan otobüs şoförü demirlerden geçemeyince çareyi geri dönmekte buldu. Kazada otobüsün tavanı hasar gördü.