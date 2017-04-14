"Bu Şehir Arkandan Gelecek" final mi yapacak?

Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin final yapacağı iddia edildi.

Güncellenme 14 Nisan 2017 10:39

Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekrana geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanının ardından ortaya atılan bir iddia dizinin izleyicilerini üzdü. Başrollerini Kerem Bürsin, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'un paylaştığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisinin final yapacağı iddia edildi...

Bu Şehir Arkandan Gelecek son bölümün ardından 15. yeni bölüm fragmanı ile ekranlara geldi. Ali'nin yaşadığı hayata karşı olan Şahin ve Derin, büyük bir sıkıntıyla göğüs germektedir. Bu Şehir Arkandan Gelecek 15. yeni bölüm fragmanında Şahin'in Ali'yle ilgili bazı planları bulunmaktadır. Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmesinin ardından dizinin final yapacağı iddiları seyircilerin keyfini kaçırdı. 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' dizisi geniş kadrosuna rağmen reytinglerde bekleneni verememişti...

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gülce'nin menajerlik teklifini kabul eden Ali'nin arası hem babasıyla hem de Derin'le bozulur. Şahin'in inadını ne kadar kırmaya çalışsa da bunu başaramaz. Bora, polise kendisini vuran kişinin Tekin olduğunu söyler. Polis, Aydemir ve Gülce'yle kutlama yaptıkları sırada Tekin'i gözaltına alır. Yiğit ve Süreyya arabanın bagajında buldukları Seyit'in cesedinden kurtulmaya çalışırlar. Ancak çok yakınlarında onları izleyen biri vardır. Babası ve Derin'le yaşadığı sorunlardan bunalan Ali, maça hazırlanmak için şehir dışında kampa gider. Gülce kendisi dâhil olmak üzere Ali'nin herkesten uzakta, çalışmaya konsantre olmasını istemektedir. Ali, burada yeni antrenörüyle tanışır ancak onun Şahin'den farkını gördükçe hayal kırıklığına uğrar. Oğluyla arası açılan Şahin'i, Nesrin teselli eder. Beraber dışarı çıktıkları gece Şahin, korkusunu alt ederek Nesrin'e bütün duygularını açar. Aslı ise annesinin mahalleden uzaklaşmak için yaptığı tatil baskısını fırsata çevirmeye karar verir. Ali'nin kaldığı otele giden Aslı'nın planı ortalığı fena halde karıştıracaktır.