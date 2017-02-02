Bu köyün muhtarı ölmeyi yasakladı!

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi’nin muhtarı Bilal Arslan, köyde tabut ve musalla taşı kalmadığı için köyde ölmeyi yasakladı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 20:32

Arslan, yasağı kaldırdığını ve Almanya’dan gelen tabuta girecek ilk kişiye çeyrek altın takacağını duyurdu.

Manisa’nı Saruhanlı ilçesine bağlı bin 200 nüfuslu Tirkeş Mahallesi’nde eskiyen caminin yıkılması sırasında tabut ve musalla taşının da kırılması üzerine mahallede ikinci bir emre kadar ölüm yasağı ilan eden Muhtar Bilal Arslan ölüm yasağını kaldırdıktan iki gün sonra kayınbabasının vefat ettiğini anlattı. Bu sırada yeni cami yapımı için yardım beklediklerini Almanya’daki amcasına ileten Muhtar Arslan amcasından cami için yardım beklerken tabut içinde amcasının gelmesi üzerine şok olduğunu ifade etti. “Biz amcamdan yardım beklerken tabut içinde kendisi geldi. Amcam gitti tabut bize kaldı” diyen Muhtar Arslan amcasından kalan Alman tabutuna ilk girecek kişiye de çeyrek altın vereceğini söyledi.

