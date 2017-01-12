Bu hafta 8 yeni film izleyici ile buluşacak

Türkiye'deki sinema salonlarında yarın 3'ü yerli 8 yeni film vizyona girecek.

Güncellenme 12 Ocak 2017 17:11

Morten Tyldum'un yönettiği ve Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen ile Laurence Fishburne'un oynadığı "Uzay Yolcuları" seyirciyle buluşacak.

Bir uzay gemisinde, vaktinden yıllar önce uyanan iki insanın gizemli macerasını ele alan bilim kurgu türündeki filmin konusu şöyle:

"Aurora ve Jim, 120 yıl boyunca uyuyarak dünyadan başka bir gezegene doğru yol aldıkları uzay gemisindeki binlerce yolcudan ikisidir. Uyku kabinleri onları uyanmaları gerekenden 90 yıl önce uyandırınca diğer insanların kaderini değiştirmek zorunda kalacaklardır."

"Queen of Katwe"

Mira Nair'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Madina Nalwanga, David Oyelowo, Lupita Nyongo ile Martin Kabanza rol alıyor.

Dram türündeki biyografik film, satrançla tanıştıktan sonra hayatı değişen Ugandalı bir kızın hikayesini odağına alıyor.

"American Honey"

Sasha Lane, Shia LaBeouf, Riley Keough ile McCaul Lombardi'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Andrea Arnold üstlendi.

İlk kez gösterildiği 69. Cannes Film Festivali'nden övgüler toplayarak Jüri Özel Ödülü'nü alan "American Honey", yoksulluğu geride bırakarak evden kaçan ve ABD'de şehir şehir dolaşarak dergi aboneliği satan bir grubun peşinde, uzun yolculuğa katılan genç bir kızın hayat hikayesine odaklanıyor.

"Sebastian Sevgili Dostum"

Thierry Neuvic, Felix Bossuet ve Margaux Chatelier'in başrollerinde yer aldığı filmin yönetmenliğini Christian Duguay üstlendi.

Macera türündeki film, Cecile Aubry'nin 1965 yılında yayınlanan ünlü romanındaki tanıdık karakterlerin başından geçenleri beyaz perdeye aktarıyor.

"Gölge"

Burak Donay'ın yönetmenliğini yaptığı filmde Yüksel Molla, Funda Dönmez, Şenol İpek ile Deniz Gönen gibi isimler rol alıyor.

Dram türündeki film, bir gece ciddi bir sinir krizi geçiren genç bir kadının, o günden sonra eşiyle hayatının zorlu bir sürece girmesini konu alıyor.

"Hep Yek 2"

Gökhan Yıkılkan, Ulaş Torun, Gürkan Uygun, Tuna Orhan, Deniz Uğur, Ali Çatalbaş, Cenk Ertan, Ali Keçeli, Erdağ Yenel ve Aydemir Akbaş'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin yönetmenliğini Orçun Benli üstleniyor.

Senaryosu Orçun Benli, Bilal Kalyoncu ve Şükrü Üçpınar tarafından kaleme alınan komedi türündeki filmde, karakterlerin maceraları ilk filmin kaldığı yerden devam edecek.

"Felak"

Korku türündeki filmin oyuncu kadrosunda Özlem Durmaz, Banu Çiçek, Yusuf Memiş, Selim İşcan ve Azra Atmaca gibi isimler yer alıyor.

Mehmet Emin Şimşek'in yönetmenliğini yaptığı "Felak", metafizik konuları işliyor.

"Kabakçığın Hayatı"

Claude Barras'ın yönettiği animasyon türündeki filmin orijinal seslendirmelerini Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud ile Michel Vuillermoz yaptı.

Fransa'nın bu yılki "Yabancı Dilde En İyi Film" Oscarı adayı olan yapım, "Kabakçık" lakaplı 9 yaşındaki bir çocuğun, annesinin ani ölümünden sonra aynı yaştaki çocukların bulunduğu bir yetimhaneye götürülmesinden sonraki hayatını konu alıyor.

AA