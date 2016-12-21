Bu Cihazlara Apple Artık Destek Vermiyor!

Apple bilgisayar, tablet ve mobil cihazları piyasaya sunarken bu ürünler için belirli süre sonrasında destek kesiliyor. İşte destek alamayacak cihaz listesi.

Güncellenme 21 Aralık 2016 11:19

Teknoloji konusunda dünyanın en önemli markalarından birisi olan Apple piyasaya sunduğu cihazlar için belirli bir süre teknik destek sağlıyor. Cihazlar için maksimum 7 yıllık bir teknik desteğin sunulması belirli bir süre sonra bu cihazların Apple tarafından desteklenmemesi ve kişilerin sorunlarında yardım alamamasına yol açıyor.

Apple 5 ile 7 yıl arasında verdiği destekler sonucunda bugüne kadar pek çok farklı ürünü için desteği keserken kullanıcılar bu ürünler için artık mümkün oldukça seçim yapmamalı. Cihazlar için desteğin kesilmesi herhangi bir güncelleme alınmamasına yol açtığı gibi cihazlarda yaşanacak herhangi bir problemde de Apple donanım desteği vermiyor. Bu bakımdan donanım desteğinin alınmaması cihazlarda yaşanacak olası bir arızalarda da kişiler için pek çok farklı probleme yol açıyor. Bu cihazlar için özel donanımların üretilmesinin bırakılması bu konuda ücretli olsa dahi destek alınmasını zorlaştırıyor. Kişilerin bu tür durumlarda başvurabileceği tek yer özel servisler.

Hangi Cihazlara Destek Verlimiyor?

Yapılan son güncelleme ile artık destek alınamayacak cihazların listesi ise şöyle;

iPhone 3G

iPhone 4

iPad 3G

iPod nano (4. nesil)

iPod nano (5. nesil)

iPod touch

iPod shuffle (3. nesil)

iPod (5. nesil)

iPod (5. nesil, 2006 Sonu

iPod classic (120 GB)

iPod Hi-Fi

iPod mini

iPod nano (2. Nesil)

iPod nano (3. nesil)

iPod nano (4. nesil)

MacBook (13 inç, 2009 Ortası)

MacBook (13 inç, 2009 Sonu)

MacBook Air (2009 Ortası)

MacBook Pro (13 inç, 2009 Ortası)

MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

MacBook Pro (13 inç, 2010 Ortası)

MacBook Pro (15 inç, 2,53 GHz, 2009 Ortası)

MacBook Pro (15 inç, 2009 Ortası)

MacBook Pro (17 inç, 2009 Ortası)

MacBook Pro (15 inç, 2010 Ortası)

MacBook Pro (17 inç, 2010 Ortası)

iMac G5 (20 inç)

iMac G5 ALS (20 inç)

iMac (20 inç, 2009 Başı)

iMac (20 inç, 2009 Ortası)

iMac (21,5 inç, 2009 Sonu)

iMac (21,5 inç, 2010 Ortası)

iMac (24 inç, 2009 Başı)

iMac (27 inç, 2009 Sonu)

iMac (27 inç, 2010 Ortası)

Mac mini (2009 Sonu)

Mac mini (2010 Ortası)

iPhone 3GS