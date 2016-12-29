Bu çayla hem kilo verin hem sağlıklı olun

Kış aylarında hem içinizi ısıtacak hem de sağlıklı bir şekilde kilo vermenize yardımcı olacak 3 malzemeli kış çayı tarifi...

Güncellenme 29 Aralık 2016 14:37

Uzmanlar bu içeceğin sağlık ve sindirim için çok yararlı olduğunu belirtti.

Malzemeler

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon

1 çay kaşığı tarçın

Uzmanlara göre tarçın, iltihap önleyici etkiye sahiptir ve antioksidan içerir. Aynı zamanda diyabet hastalarında kolesterol seviyesini düşürür.

Bal, bakteri karşıtıdır. Şeker yerine bal kullanmak çok daha sağlıklıdır.

Limon ise içerdiği birçok vitamin ile vücudu sağlıklı ve canlı tutar.

Diyetisyen Alissa Rumsey, sade limonlu sıcak suyun kilo verdirmediğini ve bal eklenirse etkili sonuç alınabileceğini belirtti.

Nasıl yapılır?

Kilo verdiren kış içeceğinin yapımı çok kolaydır. Tek yapmanız gereken bu 3 malzemeyi bir bardak sıcak suyun içinde karıştırmaktır. Afiyet olsun!

Milliyet Pembe Nar

