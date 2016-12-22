BTK açıkladı: 44,5 milyar para harcandı

Kesintisiz iletişimin devam edebilmesi için çeşitli operatörler tarafından 2011 yılından bugüne kadar toplam 44,5 milyar lira para harcandığı tespit edildi.

Güncellenme 22 Aralık 2016 16:13

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan pazar verilerinden derlenen bilgiye göre, bu dönemde tüm işletmecilerin yaptığı en fazla yatırım, 17 milyar 275 milyon lirayla 4,5G ihalesinin gerçekleştirildiği 2015 yılında oldu.

Türk Telekom ile Turkcell, Vodafone, Avea tarafından 2011'de 3 milyar 865 milyon 615 bin lira yatırım yapıldı. 2012'de 3 milyar 723 milyon 7 bin 975 lira, 2013'te 3 milyar 756 milyon 902 bin 385 lira, 2014'te de 4 milyar 97 milyon 590 bin 985 lira tutarında yatırım gerçekleştirildi.