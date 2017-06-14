Bruma resmen Leipzig

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma'nın Bundesliga ekibi Leipzig'e transferi remsileşti.

Güncellenme 14 Haziran 2017 23:19

Galatasaraylı futbolcu Bruma'nın Leipzig'e transferi resmileşti.

Galatasaray transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro kazanacak.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray kulübünden KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yapılan açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verildi.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcularımızdan Armindo Tue Na Bangna (Bruma)'nın transferi konusunda RasenBallsport Leipzig GmbH (RB Leipzig) kulübü ile aşağıda yer alan bonuslar ve özel maç gelirleri de dahil toplam 15.000.000 Euro karşılığında anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre transfer bedeli, bonuslar ve özel maç sözleşmesi gelirleri aşağıdaki gibidir;

*Transfer Bedeli 12.500.000 Euro (net)

Bonuslara istinaden maksimum 1.500.000 Euro (net) olmak üzere,

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 500.000 Euro net

-RB Leipzig kulübünün 2018-2019 ve 2021-2022 sezonları arasında UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandığı her bir dönem için 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği yirmibeşinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

-Futbolcunun forma giyeceği ellinci resmi maça istinaden 250.000 Euro net

RB Leipzig kulübü ile özel maç sözleşmesine istinaden 1.000.000 Euro (net)

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

5 YILLIK SÖZLEŞME

RB Leipzig, Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bundesliga ekibi bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

BONSERVİSİN YÜZDE 25'İ SPORTİNG'E

Galatasaray'la Sporting Lizbon arasında yapılan anlaşmaya göre, Bruma sarı kırmızılılara 10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak yapılan anlaşma gereği Lizbon kulubü Bruma'nın satışından yüzde 25 bonservis bedeli daha alacak. Tutar maksimum 3 milyon euro olacak. Ayrıca Galataaray 2014-2015 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılması nedeniyle 1 milyon euro daha ödeme yapacak.