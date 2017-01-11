Bozdağ'dan anayasa değişikliği yorumu: "Hukuk devleti güçlendirilmektedir"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anayasa değişikliği ile ilgili olarak, 'bu teklifin hukuk devletini güçlendirdiğini' ifade etti.

Güncellenme 11 Ocak 2017 12:08

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu teklifin içerisindeki düzenlemelere baktığımız zaman; yargılama engeli olan pek çok konuda yargının yolu açılmaktadır, hukuk devleti güçlendirilmektedir." dedi.

Genel Kurulda, AK Parti'nin anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ikinci madde üzerindeki görüşmelerde konuşan AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, bunun sistemin ruhunu ve iliğini ortaya koyan bir teklif olduğunu söyledi.

İyimaya, cumhurbaşkanlığı sisteminin bir zaruret olduğunu sözlerine ekledi.

"Siyasi iradeyi güçlendirmek adına yapılan bir düzenleme"

Şahsı adına konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, teklifin yürütme şekline ilişkin önemli bir düzenleme olduğuna değinerek, ne Cumhuriyet ne de Cumhuriyetin ortak değerleriyle hiçbirinin en ufak bir meselesinin olmadığına dikkati çekti.

Yine şahsı adına söz alan MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı da ikinci maddenin milletvekili sayısıyla ilgili olduğunu hatırlatarak, bunun nüfusa karşı siyasi iradeyi güçlendirmek adına yapılan bir düzenleme olduğunu belirtti.

"Pek çok soruna çözüm bulan bir teklif"

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmaların ardından teklifin 1. turunda ikinci madde üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklifin gerekçelerinin konuşmacılar tarafından çok açık ortaya konulduğunu söyleyen Bozdağ, "Siyasi istikrar, güçlü yasama, güçlü iktidar, etkin yasama denetimi ve Türkiye'nin çift başlı yürütmeden, çift meşruiyet tartışmalarından ve yürütmeye dönük pek çok hukuk dışı operasyonlardan bundan önceki çektiği pek çok soruna çözüm bulan bir tekliftir." diye konuştu.

"Yargının yolu açılmaktadır"

Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının hepsinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu olduğunu bildiren Bozdağ, "Bu teklifin içerisindeki düzenlemelere baktığımız zaman; yargılama engeli olan pek çok konuda yargının yolu açılmaktadır, hukuk devleti güçlendirilmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasadaki yetkilerini kullandığını dile getirdi.

Bozdağ, hiç kimsenin, bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasada olmayan bir yetkiyi kullandığını ifade edemeyeceğini anlattı.

"Sorumsuz cumhurbaşkanından sorumlu cumhurbaşkanına geçiş"

Bozdağ, milletvekilleri, bakanlar, başbakan, belediye ve il genel meclisi üyeleri, TBMM başkanının hem partili olduğunu hem de bağımsız ve tarafsız görev yapabildiğini anımsattı.

Saydığı bu görevlilerin bütün milletin başbakanı, bakanı, belediye başkanı olabildiğini ancak cumhurbaşkanına geldiğinde "Bu olmaz." demenin açık bir çifte standart olacağını vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı sorumluluklarına gelince esasında bu teklifin en önemli yönlerinden biri şu anda siyaseten sorumsuz olan cumhurbaşkanına siyasal sorumluluk getirmektir. Cezai açıdan sorumsuz olan cumhurbaşkanına cezai sorumluluk getirmektir. Vatana ihanet dışında hiçbir şeyde suçlandırılmayan cumhurbaşkanını işlediği iddia edilen bütün suçlardan dolayı suçlandırma imkanı getirilmektedir. Cumhurbaşkanının yargı denetimine kapalı pek çok işlemine yargı yolu açılmaktadır. Burada, sorumsuz cumhurbaşkanından sorumlu cumhurbaşkanına bir geçiş yapılmaktadır."

AA