Bozdağ BM'yi eleştirdi: "Üzerine düşeni yapsaydı katliam son bulurdu"

Adalet Bakanı Bozdağ BM'ye seslendi: "BM üzerine düşeni yapsaydı Suriye'deki katliam son bulurdu."

Güncellenme 03 Şubat 2017 17:36

Cuma namazını Yozgat'taki Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda, AK Parti il kadın ve gençlik kolları tarafından Halep'teki mağdurlar için toplanan yardımların uğurlaması törenine katıldı.

Suriye'de 2011'den bugüne kadar devam eden savaş ve çatışmaların, başka ülkelerin Suriye üzerindeki hesapları nedeniyle hala sürdüğünü vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"BM bugüne kadar üzerine düşeni yapmış olsaydı Suriye'deki katliam çoktan son bulurdu ve oradaki insanlar huzur ve barış içerisinde hayatlarını sürdürebilirlerdi. Maalesef ortada hayat sürdürebilecek bir vatan toprağı, huzur ve barış içerisinde yaşanabilecek bir ülke kalmamıştır. 3 milyon civarında Türkiye'de Suriye'den gelen mülteci var, başka ülkelere göçenler, baktığınız zaman Suriye nüfusunun yaklaşık 15 milyonu yerinden, yurdundan edilmiştir. 500 binden fazla masum Suriyeli maalesef katledilmiştir ve bütün dünya bu zulmün seyircisi konumundadır."

"Türkiye'nin yaptıklarını görmüyorlar"

Türkiye'de de bazı aydın geçinen kara cahillerin Türkiye'nin yaptıklarını görmezden gelip, Kanada başbakanını övücü twitler attıklarına işaret eden Bozdağ, "Gözleri kör olmuş. Kendi ülkelerinin yaptığı büyüklüğü görmeyecek kadar körelmiş, kulakları sağır olmuş, kendi ülkelerinde olup bitenleri duymayacak kadar sağırlaşmış, Türkiye'nin Cumhurbaşkanına her türlü hakareti yapıyorlar ama Kanada'nın Başbakanını övmede yarışa giriyorlar. Bu millet sizin ne yaptığınız görüyor. Bu ülkeye karşı sevginizin, saygınızın hangi düzeyde olduğunu da görüyor. Bu milletin, devletin yaptıklarını bazı zavallıların takdir etmesi ya da etmemesi onların kıymetini azaltmaz da artırmaz da." ifadesini kullandı.

"Ankara'nın güvenliği Şam'ın güvenliğiyle..."

Bakan Bozdağ, Türkiye'nin iç güvenliğini Suriye'nin, Irak'ın güvenliğinden ayrı düşünmenin fevkalade büyük bir yanlışlık olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ankara'nın güvenliği Şam'ın güvenliğiyle, Bağdat'ın güvenliğiyle irtibatlıdır. Oralarda huzur, güvenlik olmadığı sürece Ankara'da ve Türkiye'de de huzur ve güvenlik ortamı olumsuz etkilenmeye devam eder. Onun için biz Irak'ta, Suriye'de, oralara barış gelsin, huzur gelsin, iç çatışmalar dursun, oradan kaynaklanıp Türkiye'ye gelen terör yok edilsin diye mücadele ederken bunun herkes tarafından bilinmesi lazım ki en önemli sebeplerinden bir tanesi de Türkiye'nin ve Türk milletinin huzuru ve güvenliği için bunları yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin çıkarlarını korumak da hükümetimizin görevi. Bunları da korumaya devam edeceğiz."

AA

