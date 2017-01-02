Borsa yeni yılın ilk işlem gününde geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni yılın ilk işlem gününe göre yüzde 0,30 değer kaybı yaşayarak yıla düşüşle giriş yaptı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 10:41

BIST 100 endeksi, yılın ilk işlem gününe yüzde 0,30 düşüş yaşayarak 77.907,20 puandan başladı.

Bugünkü açılış göstergelerinde BIST 100 endeksi 231,46 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 0,46 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,84 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile elektrik oldu.

2016'nın son işlem günü 30 Aralık'a yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 78.371,86 seviyesine kadar çıkmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek yılı yüzde 0,39 artışla 78.138,66 puandan tamamladı.

Piyasa uzmanları, yılın ilk haftasında veri trafiğinin yoğun olacağını, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon ve 6 Ocak Cuma günü duyurulacak ABD tarım dışı istihdam verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

AA