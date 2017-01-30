Borsa yeni haftaya düşüşle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk gününe düşüşle giriş yaptı.

Güncellenme 30 Ocak 2017 10:40

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,19 düşüşle 83.670,05 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 157,34 puan gerilerken, bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile bilişim oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesi öncesinde yatay bir seyir izledi ve günü önceki kapanış seviyesine yakın olarak 83.827,39 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ocak ayı tüketici güven endeksi ve ABD kişisel tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Fitch'in kararının piyasalar tarafından beklentiler paralelinde olduğunu ve son birkaç haftadır fiyatlandığını, bu nedenle etkisinin kısa süreli ve sınırlı olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 84.200 seviyesinin direnç, 83.400 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

Fitch, cuma günü, Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviye olan "BBB-"den "BB+" seviyesine indirmiş ve not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti. Fitch kararından önce, diğer bir derecelendirme kuruluşu olan Standard & Poor's da (S&P) Türkiye'nin kredi notunu korurken, not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.