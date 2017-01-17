Borsa yeni güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,48 yükselişle giriş yaparak işlemlere 82.103,40 puandan başladı.

Güncellenme 17 Ocak 2017 10:31

Açılışta BIST 100 endeksi 391,71 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 0,87 ile metal ana sanayi oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 82.160,05 puan görmesinin ardından günü yüzde 0,23 artışla 81.711,69 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi ZEW endeksleri ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına ilişkin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

AA