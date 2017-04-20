Borsa yeni günde yükselişe geçti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dünkü kapanışın ardından bugün yüzde 0,40 ile güne giriş yaparak 91.165,92 puandan güne başladı.

Güncellenme 20 Nisan 2017 10:34

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 91.165,92 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 361,79 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,70, holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu.

Dün, güne yükselişle başlayarak 91.888,68 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, etkisini artıran kar satışları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle düşüşe geçti ve günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,62 değer kaybıyla 90.804,13 puandan tamamladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) dün, haftalık benzin stoklarının beklentilerin çok üzerinde yükseldiğini açıklaması, Brent petrolün varil fiyatının yüzde 3,2 değer kaybederek günü 53,05 dolardan tamamlanmasına neden oldu. Bugün Japonya'da beklentilerin üzerinde açıklanan dış ticaret verileri sonrasında ise yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı şu dakikalarda yüzde 0,50 artışla 53,3 dolardan işlem görüyor.

Analistler, petrol fiyatlarındaki düşüşlerin Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerde enflasyona yönelik beklentileri düşüreceğini belirterek, bunun özellikle yurt içinde tahvil piyasasında faizler üzerinde baskı oluşturabileceğine dikkati çekti.

Bugün, Avrupa'da tüketici güven endeksi ve ABD'de işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endekste, 90.000 seviyesinin destek, 91.500 ve 92.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

AA