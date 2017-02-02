Borsa yeni günde yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,37 yükselişle 87.166,87 puanla giriş yaptı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 10:25

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 yükselişle 87.166,87 puandan başladı.

BIST 100 endeksi 318,90 puan yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,43, holding endeksi yüzde 0,34 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,17 ile bilişim oldu.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 86.920,13 puana kadar çıkmasının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve günü bir önceki kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazanıcı ile 86.847,96 puandan tamamladı.

Piyasa uzmanları, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldığı anımsatarak, bu karar sonrasında küresel piyasalarda dolara olan talebin azaldığını belirtti.

Döviz kurlarındaki sakin seyir ve pay piyasalarında gelen kar satışlarının yeni alımlarla karşılanmasının etkisiyle BIST 100 endeksinde yükseliş rallisini devam ettirdiğini kaydeden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 87.000 üzerinde kapanışlar yaşanması durumunda 88.000 - 89.000 seviyelerinin gündeme geleceğini tahmin eden analistler, olası kar satışlarda 86.300 seviyesinin destek konumunda olacağını kaydetti.

Serbest piyasada dolar 3,7620, avro ise 4,0660 liradan işlem görüyor.

AA