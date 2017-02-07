Borsa yeni günde düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci gününe yüzde 0,23 değer kaybıyla 87.154,80 puan üzerinden giriş yaptı.

Güncellenme 07 Şubat 2017 10:53

Bugünkü açılış göstergelerindeBIST 100 endeksi 203,05 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Dün, güne yükseliş ile başlayan BIST 100 endeksi, 3 Şubat 2015 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviye olan 89.537,82 puana kadar yükseldi. Analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri bu seviyelerde özellikle banka pay piyasalarında artan kar satışlarıyla düşüşe geçen endeks, günü yüzde 1,17 değer kaybı ile 87.357,86 seviyesinden tamamladı.

AA