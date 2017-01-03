Borsa İstanbul'un 20 dev şirketi 42,6 milyar lira değerlendi

Borsa İstanbul'un 20 dev şirketi ülke genelinde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yeni yıla 42,6 lira değer artışıyla giriş yaptı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 12:57

Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri, 2016'da yaşanan tüm olumsuz gelişmelere karşın 42,6 milyar lira daha arttı.

Borsa İstanbul verilerinden derlenen bilgilere göre, 31 Aralık 2015 sonu itibarıyla Borsa İstanbul'daki şirketlerin toplam piyasa değeri yaklaşık 555 milyar lira olurken, söz konusu rakam 30 Aralık 2016 kapanışı itibarıyla 616 milyar lira olarak hesaplandı.

2015 sonunda 329 milyar 792,7 milyon lira olan Borsa İstanbul'un en değerli 20 şirketinin piyasa değeri ise 42 milyar 659 milyon liralık artışla 2016 sonunda 372 milyar 452,6 milyon liraya yükseldi.

Başta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi, Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı (Brexit), ABD başkanlık seçimleri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarının piyasalarda neden olduğu dalgalanma ve yaşanan belirsizlikler, yıl içinde borsaya kote olan şirketlerin piyasa değerinde iniş çıkışlara neden olurken, FETÖ darbe girişiminin ardından borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri bir haftalık sürede 78 milyar lira eridi.

Söz konusu olumsuz gelişmelere karşın borsada işlem gören şirketler, yılın geri kalanında kayıplarını telafi etti. Borsa İstanbul'daki şirketlerin tamamının piyasa değerinde geçen yıl gerçekleşen artış 61 milyar lira olurken, "devler" diye adlandırılan en değerli 20 şirketteki yükseliş ise 42 milyar 659 milyon lira olarak gerçekleşti.

Zirvenin yeni sahibi Koç Holding

2016 yılı, "devlerin" piyasa değerinin yanında sıralamalarını da etkiledi. Buna göre, piyasa değeri 2015 sonu itibarıyla en yüksek olan 20 şirketten 12'si geçen yıl değerini artırırken, değer artışında şampiyon 7 milyar 350 milyon lira ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (Erdemir) oldu. Erdemir'i, 7 milyar 278 milyon 27 bin 260 lira ile Koç Holding ve 4 milyar 516 milyon lira ile de Enka İnşaat izledi.

Değer artışı kaydeden diğer şirketler Akbank, Tofaş, İş Bankası, Garanti Bankası, Sabancı Holding, Emlak Konut, VakıfBank, Yapı Kredi ve Tüpraş olarak sıralanırken, 2016 yılında 10 şirket, piyasa değerini bir milyar liranın üzerinde artırdı.

7 milyar liranın üzerinde değer artışı yaşayan iki şirketten biri olan Koç Holding, 2015'i ikincilikle tamamladığı sıralamada, 2016 sonunda zirvenin yeni sahibi oldu. Koç Holding'in piyasa değeri geçen yılın sonunda 34 milyar 995 milyon 392 bin 400 liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde 1 milyar 831 milyon 499 bin 999 lira ile Finansbank, 1 milyar 312 milyon 500 bin lira ile Halk Bankası, 713 milyon 460 bin lira ile BİM, 630 milyon lira ile Türk Telekom ve 330 milyon lira ile de Turkcell değer kaybı yaşayan şirketler olarak kaydedildi.

Denizbank, Arçelik ve ASELSAN 20 kişilik devler liginde

Piyasa değeri açısından 2015 sonunda 20 kişilik devler liginde yer alan 3 şirket ise geçen yılın sonunda listeye giremedi. Söz konusu şirketler Anadolu Efes, Ford ve Türk Hava Yolları (THY) olurken, Denizbank, Arçelik ve ASELSAN da 2016 sonu verilerine göre yapılan sıralamada ilk 20'ye giren yeni şirketler olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'un 2015 sonunda en değerli 20 şirketinin 7'sini bankalar oluştururken, bu rakam 2016 sonunda 8'e yükseldi.

AA