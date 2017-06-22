Borsa güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,41 yükselişle giriş yaptı.

Güncellenme 22 Haziran 2017 11:09

BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 yükselişle 99.800,73 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi 410,60 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile tekstil deri, tek gerileyen ise yüzde 0,20 ile turizm oldu.

Dün, güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, gün boyu 98.700-99.700 bandı içinde dalgalı bir seyir izlese de gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle, önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazanarak 99.390,12 puandan kapandı.

AA