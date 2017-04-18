Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0,20 düşüşle 90.472,99 puanla giriş yaptı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 10:15

Bugünkü açılışl göstergelerinde BIST 100 endeksi 180,81 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,36 geriledi, holding endeksi ise yatay seyretti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,73 ile bilişim oldu.

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilen halk oylamasından "evet" sonucunun çıkmasının ardından dün 91.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,66 artışla 90.653,80 puandan tamamladı.

AA