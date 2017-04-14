Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününe yüzde 0,21 düşüşle 89.680,96 puanla güne giriş yaptı.

Güncellenme 14 Nisan 2017 10:22

Bugünkü açılış göstergelerinde, BIST 100 endeksi 189,72 puan azalırken, bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi ise yüzde 0,04 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,18 orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,32 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün, Avrupa borsalarındaki düşüş eğilimi ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle gün boyu satış ağırlıklı seyreden BIST 100 endeksi, 89.735,59 puana kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,19 azalışla 89.870,68 puandan tamamladı.

AA