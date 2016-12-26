Bor Boyası Üretildi!

Türkiye'de maden denildiğinde akla ilk gelen bor, farklı üretim alanlarında kullanılırken şimdi de bor boyası üretildiği açıklandı.

Güncellenme 26 Aralık 2016 17:32

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Salih Zeki Yıldız ve Doçent Doktor Oğuz Olgun tarafından geliştirilen proje kapsamında bor elementinden faydalanarak özel bir boya üretildi. Bor elementinin pek çok farklı işlemde kullanılabilir bir yapıda olması bu maddenin çok daha geniş bir alanda kullanılmasının sağlarken yapılan açıklamalarda teknolojik bor boyasının imal edildiği ve kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Bor Boyası Dönemi Başlıyor

Borun içeriğindeki özel etkenler sayesinde daha kolay reaksiyon alması farklı maddeler ile özel ürünlerin üretilmesini sağlayarak sonuca da kolay bir şekilde ulaşılmasını sağlıyor. Sakarya Teknokent bünyesinde yapılan üretimlerde ilk ihracat dahi yapılmış durumda. Bor boyasının Fransa'da faaliyet gösteren bir kimya fabrikasına satıldığı ve şu anda ürünün patent başvuruları ile birlikte seri üretime geçilmesi adına çalışmaların hızlandırıldığı belirtildi.

Bugüne kadar bor boyası ile ilgili çok önemli gelişmeler paylaşıldığı gibi bol boyasının kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlayacak ışın tedavisinde dahi kullanılabilir durumda olduğu açıklandı. bu açıdan bor boyası her ne kadar ilk duyulduğunda boya amacıyla kullanılacağını düşündürse de elektrik üretimi yapan panellerden sağlık ve tıbbi alanlara kadar çok geniş bir kullanım alanında etkin bir şekilde rol oynayacak.