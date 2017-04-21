Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist etkisiz hale getirildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenleyeceği iddia edilen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 17:12

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü olduğu öne sürülen bir araçla saldırı düzenlemek isteyen bir terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa Suruç'ta Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü olduğu iddia edilen araçla saldırı düzenlemek isteyen terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Suruç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bomla yüklü olduğu iddia edilen araçla akşam saatlerinde saldırı düzenlenmek istedi. Kapıda görevli polislerin farkettiği araç 'Dur' ihtarına rağmen durmayınca polisler ateş açtı. Açılan ateşte araçtaki terörist etkisiz hale getirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Hürriyet