Bolt, atletizmin popülaritesini artırmak için yarışacak

Dünyaca ünlü sprinter Usain Bolt, IAAF tarafından atletizmin popülaritesini artırmak amacıyla ilk kez düzenlenecek "Nitro Atletizm" organizasyonunda yarışacak.

Güncellenme 02 Şubat 2017 20:25

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliğinin (IAAF) internet sitesinden yapılan açıklamada, Avustralya'nın Melbourne kentinde cumartesi günü düzenlenecek "Nitro Atletizm" organizasyonu hakkında bilgi verildi.

Sporseverlerin daha fazla ilgisini çekmek amacıyla atletizmde eski ve yeni geleneği birleştirecek Nitro Atletizm'de, sürpriz yeni yarışmalar da yapılacak.

Onur konuğu Bolt

Birçok ünlü atletin katılacağı, takım yarışlarının yapılacağı organizasyonun onur konuğu ise kariyerinde 8 olimpiyat altın madalyası bulunan, 100 ve 200 metrede dünya rekorlarını elinde tutan Usain Bolt olacak.

Organizasyonun "All-Stars" yarışında Jamaika'nın kaptanlığını üstlenecek 30 yaşındaki Bolt, "Bu organizasyonda, atletizmde daha önce hiç görülmemiş şeyler yapılacak. Dünya atletizmine yeni bir soluk getireceğiz." ifadesini kullandı.

IAAF Başkanı Sebastian Coe ise söz konusu organizasyonun atletizmde devrim niteliğinde olacağını ifade etti.

AA