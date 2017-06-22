Boğaziçi'nde mezuniyete rektör protestosu damga vurdu

Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. mezuniyet törenine öğrenciler ve velilerin rektörü protestosu damga vurdu.

Güncellenme 22 Haziran 2017 10:32

Uçaksavar Spor Tesisleri’nde dün gerçekleştirilen törende, Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan’ın konuşma yaptığı sırada yeni mezunların çoğu ayağa kalkarak kürsüye sırtını döndü. Alkışlar ve “Kayyum rektöre hayır”, “Mehmed Özkan rektörümüz değildir” sloganları atan mezunlar, Özkan’ın konuşması boyunca protestoyu sürdürdü. Protestoya töreni izleyen veliler de destek verdi.

"Nuriye ve Semih yaşasın"

Üniversiteden bu yıl 2 bin 339 öğrenci mezun oldu. Kortej geçişiyle başlayan etkinlikte, bazı mezunların taşıdığı LGBTİ bayrakları ile “Kayyumlara teslim olmuyoruz, direnenlere selam olsun, Nuriye ve Semih yaşasın”, “Diplomasız da mezun sayılıyor muyuz”, “Hakikat ihraç edilemez”, “OHAL’de mezuniyet”, “Ekmeğe suya değil, adalete açız” yazılı döviz ve pankartlar dikkat çekti.

Aday değilken ataması gerçekleşmişti

Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı tarafından Boğaziçi Üniversitesine atanmıştı. Özkan, rektörlük seçimlerinde aday değildi. Rektörlük seçimlerinde en çok oyu alan Gülay Barbarosoğlu'nun atanmamasına öğrenciler ve akademisyenler tepki göstermişti. Hürriyet