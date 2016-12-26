Boğaziçi Siber Saldırılara Karşı Türkiye'yi Koruyacak

Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Çalışmaları Merkezi tarafından Türkiye'de önemli bir projenin startı verildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 17:39

Özellikle son dönemlerde siber saldırıların artması dünya genelinde çeşitli mağduriyetlerin yaşanmasına yol açarken artık hükümetler güvenlik alanında siber saldırılara karşı da çeşitli önlemler almak zorunda. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda ise Boğaziçi Üniversitesi tarafından kurulan özel bir güvenlik merkezinin Türkiye'de siber güvenlik alanında çalışma yaparak destek sağlayacağı belirtildi.

Destek Talebi Alınabilecek!

Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda Boğaziçi Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Siber Güvenlik Çalışmaları Merkezi’nin destekleyeceği siber güvenlik projesiyle Türkiye'de hizmet veren tüm belediyeler ve kurumların destek talebinde bulunarak mevcut sistemlerini daha iyi bir hale getirebileceği açıklandı. İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye'de hizmet veren tüm kurum ve belediyelerin bu imkândan yararlanabileceği ve başvuru yapan kurumların ilk 45'inin ücretsiz olarak bu imkândan yararlanabileceği de açıklandı.

Daha sonraki başvurularda ise çok makul ücretler ile bu konuda siber destek sağlanacak. Konu ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda özellikle siber saldırılardan artık Türkiye'nin de etkilenmeye başladığı ve bu nedenle de mutlaka önlemlerinin alınması gerektiği ifade edildi. Başlatılacak proje kapsamında özellikle sistemlerin siber saldırılara karşı ne kadar güvenli olduğu, güvenlik duvarlarının ne kadar etkin çalıştığı tespit edilecek ve ardından açıkların kapatılmasına yönelik gerekli olan işlemler yapılacak .