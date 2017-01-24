Bodrumlu türkücü Adele'nin babası olduğunu iddia etti

Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar İngiliz şarkıcı Adele'in babası olduğunu öne sürdü.

Güncellenme 24 Ocak 2017 15:49

Bodrum'da yaşayan 52 yaşındaki Mehmet Asar ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in babası olduğunu öne sürdü. Ancak Adele'in babasının, alkol sorunları nedeniyle baba-kız ilişkileri zayıflayan Mark Evans olduğu biliniyor.

Bodrumlu yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar, ilginç iddiasıyla dikkati çekti. Bir röportajında Türk asıllı olduğunu söyleyen 1988 Mayıs doğumlu ünlü şarkıcı Adele'nin babasının kendisi olduğunu öne sürdü. ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'in annesi Penny Adkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiğini, taksi şoförlüğü yaparken tanıştığını söyleyen Mehmet Asar şunları anlattı:

"Penny Adkins ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Denizli Pamukkale'yi gezdirdim. Bana kendisini hemşire olarak tanıttı. O sırada birbirimizden hoşlandık, sevdik. İki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattı, bir ay sonra İngiltere'ye döndü. Ardından iki kez daha Bodrum'a geldi, bir ay kaldı. Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben İngiltere'de değil Bodrum'da yaşamak istediğimi, istiyorsa burada kalabileceğini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüştük. O zamanın şartlarında telefonla görüşmek hem zor, hem pahalıydı. Ondan sonrada görüşemedik. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele'in doğum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor."

Geçen yıl Adele Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Mehmet Asar şöyle devam etti:

"Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele'in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele'in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4'üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4'üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele'nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir."

Taksicilik yaptıktan sonra devlet memuru olarak çalıştığı söyleyen Mehmet Asar, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden emekli olduktan sonra yöresel sanatçı olarak çalışmalarına devam ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Adele'in annesini tanıdıktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüştük. Şimdi Adele'in gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak zorunda kaldım. Adele ve annesini Bodrum'a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Adele'nin babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Bu konuda bilinmesini istediğim en önemli şey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu'yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum."

Öte yandan Adele’in babasının Mark Evans olduğu ve Adele ile baba kız ilişkilerinin Evans’ın alkol bağımlılığı nedeniyle koptuğu biliniyor.

2013 yılında verdiği bir röportajda, (tıpkı ölen babası gibi) bağırsak kanseri olduğunu açıklayan Evans, kızıyla ilişkisini düzeltmeden ve torununu göremeden ölmekten korktuğunu söylemişti.

Galler doğumlu olan Evans, 1987 yılında Londra’ya taşınarak cam siliciliği yapmaya başladı. Adele’in annesi Penny Adkins ile bir barda tanışıp ilk görüşte aşık olan Evans, 5 Mayıs 1988'de Adele’i kucağına aldı.

Adele’in doğumundan kısa bir süre sonra Evans evlenme teklif etti, ancak Adkins çok genç oldukları gerekçesiyle teklifi reddetti. Çift birlikte olmaya devam etti. İkili, Adele henüz dokuz aylıkken ayrıldı. Görüşmeye devam etseler de Adele üç yaşına geldiğinde Galler’e dönen Evans, yeni bir ilişkiye başladı ve bir oğlu oldu.Galler’de su tesisatçılığı yapan Evans, 1999 yılında babasını kaybettikten sonra alkol bağımlılığı sorunu yaşamaya başlayınca kızıyla arasına soğukluk girdi.

Ancak Evans, 2015 yılında Adele’in üçüncü stüdyo albümü 25’i çıkardığı dönemde ilişkilerinin düzeldiğini belirtmişti.

NTV