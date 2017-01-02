Bodrum'da kış güneşi yaz aylarını aratmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kış ayında doğan güneş yaz aylarını aratmadı. Vatandaşlar sahil kenarında güneşin tadını çıkardı.

Güncellenme 02 Ocak 2017 18:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan vatandaşlar, ocak ayında havanın ısınmasıyla sahil kenarlarında güneşin keyfini yaşadı.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre; ilçede hava sıcaklığı 13, deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak ölçüldü.

Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren Bodrum'un Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar güzel havada sahilde oturup güneşin keyfini çıkartırken, bazıları da çocuklarıyla gezinti yaptı.

Misafirleriyle sahilde gezen Nilgün Ebter, Bodrum'da her mevsimin ayrı güzel olduğunu, bugün de sahilde güneşin tadını çıkardıklarını söyledi. İlçeye Ankara'dan gelen Özlem Ebter de "Kar yağdığı gün Bodrum'a geldik. Bodrum ayrı bir güzel." diye konuştu.

Ailesiyle sahilde gezinti yapan Ercan Derin de Bodrum'da kendini çok mutlu hissettiğini dile getirdi. Herkesi ilçeye davet eden Derin, "Bodrum'da 12 ay boyunca deniz kenarında dolaşabilirsiniz. Denizin tadını çıkarabilirsiniz. Bodrum'da kış da çok güzel." dedi.

AA