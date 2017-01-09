BMW’den Otonom Araç Hamlesi

Dünya genelinde otonom sürüş giderek artıyor. Yeni tanıtım BMW’den.

Güncellenme 09 Ocak 2017 16:45

BMW, hazırladığı 5 Serisi prototipi ile otonom sürüşte yeni bir dönem başlatıyor. Las Vegas'ta yapılan otonom araç tanıtımların ardından BMW’den özel ortak pilot sistemli bir araç daha duyuruldu.

Kişisel Ortak Pilot Prototipi Hazır!

BMW, Kişisel Ortak Pilot prototipi 5 Serisi ile otonom sürüş için ilk adımı attı. Manuel mod gibi farklı modların bulunduğu araç, böylece BMW tutkunlarına daha fazla seçenek sunabilecek düzeyde. Özellikle uzun otoyollara sürücülerin işlerini oldukça kolay bir hale getirecek otomatik mod şerit takibi, hız ayarı ve mesafe takibi gibi tüm işleri yapay zeka ile otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor.

Aracın ön göğsünde yer alan mavi buton ile birlikte otomatik moda geçen araçta pedal ve tekerlek kontrolü araç tarafından alınıyor. Fakat diğer tüm araçlarda da olduğu gibi kullanıcıların otonom sürüşü sırasında kontrolü elden bırakmaması ve kullanım talimatlarına uyması gerekiyor.

BMW’de Eğlence Sistemi

BMW'nin eğlence ve bilgi sistemi sayesinde iletişime devam etmek ve araç başındaki geçen süreleri daha iyi hale getirmek mümkün.

Cortana Desteği Var!

BMW, asistan noktasında Microsoft ile anlaşma yapmış durumda. Microsoft'un dijital asistanı Cortana ile desteklenen araç ile Cortana üzerinden gerekli desteğin sağlanabilmesi mümkün. Yapay sistem ile yapılan denemelerde bir restoran seçimi sonrasında aracın otomatik bir şekilde bu restorana gitmesi ve üstelik Cortana üzerinden kişi adına rezervasyon yaptırmayı daha başardığı görüldü.