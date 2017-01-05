BMW’den Geleceğin Otomobil Konsepti

CES 2017’ye katılan BMW özellikle geleceğin otomobil teknolojileri konusunda özel tasarımları ile tanıtımı gerçekleştirdi.

Güncellenme 05 Ocak 2017 14:45

BMW tarafından CES 2017 yılında yapılan tanıtımlar oldukça dikkat çekti. Özellikle konsept otomobil olarak adlandırılan yeni tanıtımlarda gelecek yıllarda otomobil sektörünün iç tasarımında hangi değişikliklerin yaşanacağı aktarılmaya çalışıldı.

5 Yılda Dev Değişim!

Yapılan açıklamalarda özellikle 5 yıl içerisinde otomobillerin iç kısımlarında çok farklı değişikliklerin görüleceği ve mevcut otomobillere göre çok değişik çalışmaların yapılacağı belirtildi. Fotoğraflar ve özel çizimler ile desteklenen tanıtımlarda BMW’nin bu konuda önemli projelerinin de olduğu ortaya çıktı.

Konfor Ve Lüks Araçlar Geliyor

Gelecekteki araçlar özellikle konfor ve lüks konusunda çok daha iddialı bir durumda olacak. Rahat koltuklar, özel kontrol sistemleri, yolcuların yolculuk boyunca film ya da internet kullanımını sağlayacak özel multimedya ekranları ön plana çıkan özellikler arasında. Üstelik otonom sürüşün daha da gelişecek olmasın kişilerin yolculuk boyunca farklı etkinlikleri yapmasını sağlayacak. Bu açıdan kişiler şehirler arasında yolculuk yaparken otomobildeki dev ekrandan film izleyebilecek. Aynı zamanda internete bağlı kalarak işlerin yapılması ya da haberleşmenin sağlanması da mümkün olacak.

Konfor odaklı geliştirecek yeni araçlar bu bakımdan geleceğin araç teknolojisinin çok farklı bir alana yöneleceğini gösteriyor. BMW tarafından yapılan tanıtımlar, araç sektörünün geleceğine yönelik önemli ipuçlarını da sunarken, şimdiden bu projeler heyecan yaratmayı başardı.