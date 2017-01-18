BM Raporu: 2017'de Rus ekonomisi büyüyecek

BM tarafından hazırlanan rapora göre, 2016 yılında yüzde 0.8 azalan Rus ekonomisinde 2017 yılında büyüme yaşanması ve enflasyon seviyesinin düşmesi bekleniyor.

Güncellenme 18 Ocak 2017 18:09

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; BM Ekonomi ve Sosyal Konular Departmanı tarafından hazırlanan raporda, 2016 yılında Rus ekonomisi yüzde 0.8 oranında azaldı. Fakat 2017 yılında yüzde 1'lik artış ve enflasyon düzeyinin azalması bekleniyor. 2018 yılında GSYİH artış temposunun yüzde 1.5 seviyesinde olması ön görülüyor denildi.

Raporda şu ifadeler kullanıldı:

"BM verilerine göre, Rusya'da 2016 yılında enflasyon yüzde 7.2 seviyesindeydi. Bu sene enflasyonun yüzde 6.6 ve 2018 yılında yüzde 4.7 seviyesinde olması bekleniyor.

Diğer taraftan, raporda 2016 yılında dünya GSYİH artışının yüzde 2.2 ve dünya ticaret artışının yüzde 1.2 seviyesinde olduğu belirtildi. Bu, 2009 yılından bu yana kaydedilen en düşük değer olarak kaydedildi."

Kaynak: Yeni Şafak