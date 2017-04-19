BM Daimi Temsilcisi Haley'den Suriye ve Kuzey Kore'ye insan hakları çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriye ve Kuzey Kore konusunda harekete geçilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Güncellenme 19 Nisan 2017 10:36

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyine Suriye ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, "Dünyanın en gaddar rejimlerinin, insan haklarını en acımasız şekilde ihlal edenler olması sürpriz değil." dedi.

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez insan haklarının ele alındığı bir oturum düzenledi.

"Başaramazsak bu hepimiz için trajik bir utanç olur"

Genel Sekreter Antonio Guterres, konseyde yaptığı konuşmada, insan hakları ihlallerin korkunç acılara neden olduğunu, sürdürülebilir barış ve uzlaşıyı baltaladığını söyledi. Bu yaraları sarmanın ise zor ve sancılı bir süreç olduğunu ifade eden Guterres, kriz ve çatışmaları önlenmesinde uluslararası iş birliği ve özellikle BM Güvenlik Konseyinin uzlaşmasının önemine dikkati çekti.

İnsan hakları ihlalleri ve kitlesel vahşetin önlenmesinde BM Güvenlik Konseyindeki birlik ve uzlaşının gerekliliğini vurgulayan Guterres, "Bu konseye bir kez daha Suriye halkının çektiği dayanılmaz acılara son vermek için hiçbir çabayı boşa çıkarmaması çağrısında bulunuyorum. Başaramazsak bu hepimiz için trajik bir utanç olur." ifadelerini kullandı.

"Konseyde insan hakları konusu ilk kez görüşülüyor"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyinin Nisan ayı Başkanı Haley ise ilk kez Konseyde genel anlamda insan hakları konusunun görüşüldüğünü belirtti.

Haley, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleneksel görüş, BM Güvenlik Konseyinin ana görevinin barış ve güvenliğin korunması olduğu ancak insan haklarının bunun içerisinde olmadığı yönünde. Ben bugün insan haklarının korunmasının sıklıkla barış ve güvenliğin korunmasıyla iç içe geçtiğini savunmak istiyorum. Bu iki konu birbirinden ayrılamaz."

Sistematik insan hakları ihlallerinin beraberinde çatışma ve savaşları getirdiğine işaret eden Haley, Suriye'de barışçıl gösterilere verilen acımasız yanıtın iç savaşa dönüştüğünü hatırlattı.

Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyine Suriye ve Kuzey Kore'deki insan hakları ihlalleri konusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, "Dünyanın en gaddar rejimlerinin, insan haklarını en acımasız şekilde ihlal edenler olması sürpriz değil." diye konuştu.

"Rohingyalaretnik ve dini ayrımcılığa maruz kalıyor"

Myanmar'da ordunun Rohingyalara uyguladığı baskı ve şiddete de değinen Halley, "Rohingyalar, hükümet tarafından yaygın bir biçimde etnik ve dini ayrımcılığa maruz kalıyor. Bu muameleler nedeniyle umutsuz insanlar komşu ülkelere kaçmaya çalışıyor, bazıları da radikalleşiyor. Bu suçlamaların bağımsız ve gerçek soruşturma ekibi tarafından bir an önce incelenmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Yaygın insan hakları ihlalleri karşısında BM Güvenlik Konseyine daha fazla sessiz kalmaması çağrısı yapan Haley, bir sonraki uluslararası krizin muhtemelen insan hakları konusunun yaygın biçimde gözardı edildiği ülkelerden gelebileceğini, bunların da Kuzey Kore, Küba ya da İran olabileceğini belirtti.

Rusya ve Çin dahil 6 ülkeden Haley'e itiraz

İnsan haklarının korunmasının barış ve güvenliğin sağlanmasıyla iç içe olduğunu anlatan ve insan hakları konusunun da BM Güvenlik Konseyinde ele alınması önerisinde bulunan Haley'e Rusya, Çin, Mısır, Etiyopya, Kazakistan ve Bolivya'dan itiraz geldi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft da Suriye'deki durumun insan hakları ihlalleri ve iç savaş arasındaki bağlantıyı açıkça ortaya koyduğunu dile getirerek, insan haklarının korumasının barışın temel taşı olduğunu vurguladı.

AA